Alptekin vefatının 22. yılında anıldı

Vefatının 22. yıl dönümünde İsa Yusuf Alptekin'i anma etkinliğine Kayseri'de yaşayan birçok Doğu Türkistanlı katıldı. Doğu Türkistan davası yolunda şehit düşenler için okunan hatmi şerifin duasının yapıldığı etkinlikle ilgili olarak bilgi veren Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkin Beğ Uygurtürk, "Doğu Türkistan davasının merhum lideri İsa Yusuf Alptekin'i rahmetle yad ettik. Bu anma etkinliğimizde bizi yalnız bırakmayan belediye başkanlarımıza ve Doğu Türkistanlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.