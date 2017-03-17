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Altın Şehirler Ödülü Kayseri’nin

Büyükşehir Belediyesinin Aralık 2016’da hizmete açtığı Anadolu’nun yeni cazibe merkezi olan Bilim Merkezi, ‘Golden City Awards 2017’ ödülüne layık görüldü.

Altın Şehirler Ödülü Kayseri’nin
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Altın Kentler Platformu tarafından düzenlenen, sektörün en prestijli ödüllerinin verildiği Altın Şehir Ödülleri (Golden City Awards 2017) Töreni İstanbul’da yapıldı. Bu yıl 'Yerel Yönetimlerde, Vizyon Proje Ve Hizmetler' temasıyla düzenlenen törende Kayseri Büyükşehir Belediyesi ödüle layık görüldü. Kayseri Bilim Merkezi 2017 yılının en başarılı yapı projesi ödülünü aldı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ödüllü projeleri Kayseri’ye kazandırmaya devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kısa süre önce Keykubat Kent Park projesiyle alınan ödülün ardından Kayseri Bilim Merkezi binasının da ödüle layık görüldüğünü söyledi. Başkan Çelik, ‘Planlı Gelişim, Estetik Dönüşüm, Fonksiyonel Değişim’ vizyonu doğrultusunda kent merkezi ve ilçelerimize prestijli ve fonksiyonel tesisler kazandırmaya devam ettiklerini vurguladı.

İHA

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