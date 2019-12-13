Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Altınkaya: “Kayseri’de balık da yenir”

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya yaptığı açıklamada; Kayseri’de sadece pastırma, mantı, sucuk değil balık da yendiğini söyledi.

Altınkaya: “Kayseri’de balık da yenir”

Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan KGC Başkanı Altınkaya; Karadeniz’de olduğu gibi Kayseri’de de aynı lezzette balık yenebildiğini belirterek; “Artık şehirler yarışıyor, ülkeler değil. Kayseri, kısa süre önce gastronomi çalıştayı yaptı. Bunu başka şehirler de yapıyor. Kayseri artık sadece pastırmanın, mantının, sucuğun yendiği bir şehir değil biraz önce İstanbul’un boğaza bakan herhangi bir restoranından farkı olmayan lezzette güzel balıklar yedik. Gastronomi dediğiniz şey işte bu. Dolayısıyla şehrin tanıtımında, ticari hareketlilik vesaire balık kültürünün de çok ciddi bir payı var. Geçmişte Kayseri’de bir tane balık restoranı vardı. Bugün Kayseri’de çok fazla balık restoranı var. Balık sadece İstanbul’da, Mersin’de, Adana’da, Samsun’da, Rize’de, Trabzon’da yenmez. İşte Kayseri’de de balık yeniyor. Dalyan balıkçılığa katkılarından dolayı yöneticilerine, sahiplerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Dalyan Balıkçılık Müdürü Muammer Kaya ise, “Kayseri’de üçüncü şubemiz oldu. İlerleyen zamanlarda devamı da gelecek. Şuan için burası iki katlı nezih bir ortam. Açalı yaklaşık 1 ay oldu. Yeni açılmasına rağmen bayağı bir talep var. Kayseri’ye denizi getirdik diyelim” ifadelerini kullandı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKAYSERİ GAZETECİLER CEMİYETİVeli AltınkayaPastırma KayseriPastırmaSucukMantı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.