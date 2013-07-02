Anadolu Bilim Kültür ve Eğitim Vakfı Kayseri'de Toplandı

Haber: İhsan Görücü
Mütevelli Heyeti ile Yeniden Milli Mücadele dergisi etrafında hizmet eden gönül insanları yapılan toplantıda bir araya gelerek hem hasret giderdiler hem de Kayseri’deki ihtiyaca cevap verecek kapasitede bir yurdun yapılması kararı aldılar
Kocasinan Öğrenci Yurdu Konferans salonunda yapılan toplantıya vakfın yönetim kurulu başkanı Hayrullah Başer, Av. Aliy Ay,Hasan Bulut, Sami Gönen Şazeli Çögen, Bahri Civelek Yazarlar Birliği Kayseri Şube başkanı Ahmet İlhan, Yazar İhsan Görücü ve diğer ilgililer katıldılar.