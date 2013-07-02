Anadolu Bilim Kültür ve Eğitim Vakfı Kayseri'de Toplandı

Haber: İhsan Görücü

Mütevelli Heyeti ile Yeniden Milli Mücadele dergisi etrafında hizmet eden gönül insanları yapılan toplantıda bir araya gelerek hem hasret giderdiler hem de Kayseri’deki ihtiyaca cevap verecek kapasitede bir yurdun yapılması kararı aldılar