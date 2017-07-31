Anadolu, bir hicret yurdudur!

Kayseri’de, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin misafirleri olarak kalan Bosna Hersek heyeti, Talas Erciyes Gençlik Merkezi’nde konakladılar. Kayseri’den önce İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Konya’da birer gün misafir olan heyet, son durak olarak Kayseri’yi tercih ettiler.

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, heyetin daveti üzerine misafir olarak kaldıkları Talas Erciyes Gençlik Merkezi’ndeki sabah kahvaltısına katılarak öğrencilere hitap etti.

Kahvaltı programına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve İşletmeler Daire Başkanı İlyas Yıldırım da katıldı.

Konuşmasında, öncelikle kendini tanıtan Müftü Güven, daha sonra yaptıkları faaliyetlerden bahsetti ve Müslümanlar olarak sahip olunması gereken sorumluluklar ve Bosna’nın Anadolu insanı için taşıdığı değer çerçevesinde şunları söyledi:

“Kayseri’de, köyler de dâhil olmak suretiyle 1300’den fazla camimiz var. 500’ün üzerinde de Kur’an kursumuz var. Bu Kur’an kurslarımızın 14 tanesinde hafızlık eğitimi görülüyor. Yaklaşık 2.500 Kur’an kursu hocalarımız, imam hatipler ve müezzin kayyımlarımız buralarda görev yapmaktadırlar. Şu an yaz Kur’an kurslarımızda 65.000 öğrencimiz eğitim alıyor. Aynı zamanda 04-06 yaşlarında okul öncesi 3.000 çocuğumuz Kur’an kurslarımıza devam ediyor.

Lise ve üniversite çağlarında, merhum lideriniz Aliya İzzetbegoviç’in kitaplarını okuyarak büyüdüm. Bosna savaşı başladığı zaman Kahire’de okuyordum. Oradaki Mısırlı Müslümanlar, beni Bosnalılara benzetirler ve nasıl yardımcı olabileceklerini sorarlardı. Ben ve Türkiyeli olup orada eğitim gören öğrenciler, Türk basınından aldığımız bilgiler çerçevesince onları bilgilendirirdik. Henüz Bosna’yı gidip görmedim ama en kısa zamanda bir ziyaret gerçekleştirip sizlerin misafiri olmak isterim.

“Sizler, bize ecdadımızın emanetisiniz!”

Kayseri şehrimiz ile Mostar şehri kardeş şehirlerimizdir. İl müftülükleri birbirleriyle kardeş ilan edilmişlerdir. Bosna savaşı sonrasında, Kayserili hayırsever işadamlarının toparladıkları paralarla Grojde’de bir cami inşa edilmiş ve caminin adı da Kayseri Camii olmuştu. Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Mehmet Görmez Hocam, geçtiğimiz Ramazan ayı bayramının üçüncü gününde, Grojde’de Kayseri Camii’nden beni aradı. Grojde’nin müftüsü Remzi Hocanın yanında olduğunu belirtti. Remzi Hocanın çok kıymetli bir insan olduğunu ve en kısa zaman içerisinde bir araya gelip tanışmamızı ve birlikte programlar tertip etmemizi istedi.

Şuna inanıyorum ki, 90’lı yılların başında Türkiye, şu anki halinde olsaydı Sırplar Bosna Hersek’e saldıramazlardı. Bizler, farklı ırklardan olsak da, farklı topraklar da yaşasak da aynı dine mensup insanlar olarak kardeşizdir. Ayrıca ecdadımız Fatih Sultan Mehmet’ten itibaren sizler bize emanetsiniz. Anadolu insanının gönlü, kalbi, Bosna, Bosna diye atar. Bosna, bu ülkenin insanlarının kalbinde önemli yerde durur.

Anadolu toprakları, bir hicret yurdudur. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olarak buradasınız. Kendi evinizdeymiş gibi hissiyata sahip olacağınızı düşünüyorum. Şu anda Türkiye genelinde 3 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimize kucak açıyoruz. Kayseri’de de 65.000’in üzerindeki Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Bosna savaşında da böyle olmuştu ve Anadolu’ya hicret eden Bosnalı kardeşlerimize kucak açmıştık.”

Program sonunda, Mostar Başimamı Cikotic, Müftü Güven’e, zihinlere ve kalplere kazınacak türden sarf ettiği sözleri için çok teşekkür etti. Sonrasında ise Güven’e Mostar Köprüsü işlemeli güzel bir tablo hediye etti.

Kurum Haberi

