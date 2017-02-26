‘Anadolunun Kandilleri’ Programı düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenen programa Veysel Çelikdemir, Mustafa Demirci, Fatih Koca ve Mikail Şimşek katıldı. Programın adıyla ilgili bilgi veren Mustafa Demirci, “Çünkü ülkemizde özellikle Anadolu’nun manevi yönden katkıda bulunan o manevi şahsiyetleri okuduğumuz eserlerle birlikte sizlerin onları tanımasını, anlamasını istiyoruz. Bunun için Anadolu Kandilleri dedik. Çünkü onlar alperenler vasıtasıyla Anadolu’yu İslamlaştıran ve gönül kılıcıyla gönülleri kendilerine boyun eğdiren insanlardır. O yüzden onlara



Anadolu Kandilleri diyoruz. Kayseri’miz özellikle manevi şahsiyetler açısından çok büyük değerlere sahiptir. Biz de onların yazdıkları eserleri seslendiriyoruz ve o kültür vazifesini yapmaya çalışıyoruz” dedi.



Programda birbirinden güzel musikiler seslendirildi.