Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

‘Anadolunun Kandilleri’ Programı düzenlendi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Anadolu'nun Kandilleri programı düzenlendi.

‘Anadolunun Kandilleri’ Programı düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenen programa Veysel Çelikdemir, Mustafa Demirci, Fatih Koca ve Mikail Şimşek katıldı. Programın adıyla ilgili bilgi veren Mustafa Demirci, “Çünkü ülkemizde özellikle Anadolu’nun manevi yönden katkıda bulunan o manevi şahsiyetleri okuduğumuz eserlerle birlikte sizlerin onları tanımasını, anlamasını istiyoruz. Bunun için Anadolu Kandilleri dedik. Çünkü onlar alperenler vasıtasıyla Anadolu’yu İslamlaştıran ve gönül kılıcıyla gönülleri kendilerine boyun eğdiren insanlardır. O yüzden onlara

Anadolu Kandilleri diyoruz. Kayseri’miz özellikle manevi şahsiyetler açısından çok büyük değerlere sahiptir. Biz de onların yazdıkları eserleri seslendiriyoruz ve o kültür vazifesini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Programda birbirinden güzel musikiler seslendirildi.

İHA

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.