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Angela Merkel'den Türkiye itirafı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriyeli sığınmacılar konusundaki sorunları AB'nin görmezden geldiğini söyledi. Merkel, Türkiye'nin sığınmacılar için çok şey yaptığını ifade etti.

Angela Merkel'den Türkiye itirafı
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin 3 milyon sığınmacı için çok şey yaptığını söyledi.
Merkel, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) en büyük gruba sahip olan Avrupa Halk Partisi'nin Malta’da düzenlenen toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nde (AB) hatalar yapıldığını belirterek, AB'nin dış sınırlarını ve komşularını yeterince düşünmediğini ifade etti.

"SORUNU GÖRMEZDEN GELDİK"
Avrupa'nın, komşusu Suriye konusunda insani sorumluluk taşıdığını vurgulayan Merkel, "Burada insani sorumluluğumuz yok mu diyeceğiz? Bu, Türkiye’nin, Ürdün’ün, Lübnan’ın sorumluluğu mu diyeceğiz? Gerçek şu ki, sığınmacı kamplarının finanse edilmesi konusunu görmezden geldik. Yeterince oraya bakmadık." dedi.

"TÜRKİYE ÇOK ŞEY YAPTI"
Bundan dolayı acil insani durumun oluştuğunu, bir çok şeyin ihmal edildiğinden ve Almanya'nın insani bir görev olduğu için sığınmacıları kabul ettiğini belirten Merkel, bunun doğru bir karar olduğunu dile getirdi.
Angela Merkel, Türkiye’nin sığınmacılar konusundaki çalışmalarını da överek, "Bu günlerde eleştiride bulunsak da Türkiye, 3 milyon sığınmacı için çok şey yaptı. Avrupa’nın bu konuda Türkiye’yi desteklemesi de doğrudur." ifadesini kullandı. (internethaber.com)
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