Angola, ülkedeki FETÖ okulunu kapatıyor

Güney Afrika ülkelerinden Angola'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) aitokulun kapatılacağı bildirildi.



Angola hükümetinden yapılan açıklamada, "Colegio Esperanca Internacional adıyla ülkede faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı okul, ulusal tehdit olarak görüldüğü için kapatılacaktır." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, Angola'da FETÖ'ye ait bir okul bulunduğu ve burada 750 öğrencinin eğitim gördüğü kaydedildi.



Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Afrika, FETÖ'yü anlamaya başladı. FETÖ, TMV'nin Afrika'da devraldığı okulları artmaya başladığı için panik yaşıyor ve üyeleri farklı ülkelere kaçıyor, sığınma talep ediyor. 15 Temmuz darbe girişimiyle Afrika ülkeleri FETÖ'yü iç tehdit olarak görmeye başladı." diye konuştu.



Yavuz, Afrika Birliğinin FETÖ'yü terör listesine alması gerektiğine işaret ederek "Afrika Birliğiyle yakın temas halindeyiz ve bu konuda girişimleri yapmaktayız." dedi.



FETÖ'nün tehdit, şantaj, yolsuzluk, kara para aklama ve özel imtiyaz kanallarını kullanarak varlığını devam ettirmeye çalıştığını vurgulayan Yavuz, "FETÖ, her türlü terör odağıyla menfaat birliği oluşturarak Türkiye karşıtı kara propaganda yapmaktadır. Yabancı devletler ve istihbaratlarıyla ilişki içinde olup onlara hizmet ederek ilgili ülkelerde tehdit oluşturmakta ve varlıklarını güçlendirmenin hesabı içerisindedir." değerlendirmesinde bulundu.

AA