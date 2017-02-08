Ani Ören Yeri dört mevsim ilgi görüyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, "dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri, dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Arpaçay Vadisi yakınındaki hoşgörü kenti Ani, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Ani'yi beyaz örtüsüyle görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, tarihi kente yoğun ilgi gösteriyor.

Yaklaşık 68 hektar alana kurulu, tarihte 4,5 kilometrelik sur sistemiyle korunan Orta Çağ şehri Ani, yaz aylarında yeşillikler, kış mevsiminde de kristal karlar arasında ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı

İlk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı, Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Doğu Romalılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların da hüküm sürdüğü Ani'de, ayakta duran 21 tarihi yapı ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani, turistler için hayata geçirilen servislerin de etkisiyle en yoğun dönemini yaşıyor.

"Dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak adlandırılan ören yerindeki Ani ve Amenaprgiç, Dikran Honentz, Abugamir Pahlavuni kiliseleri, Ani Katedrali, Ani Menüçehr Camisi gibi önemli eserlerin kar yağışıyla oluşan "kartpostallık manzarası" fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

(dirilispostasi.com)

