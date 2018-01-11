Ankara-Kayseri arası 1.5 saat olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Ankara arasında hayata geçirilecek olan hızlı tren projesi ile Kayseri Erkilet Havaalanına inşa edilmesi planlanan yeni iç hatlar binasının ayrıntılarını, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri AK Parti Milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis, İsmail Emrah Karayel, Sami Dedeoğlu ve İsmail Tamer'in yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte değerlendirdi. Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak'ın da katıldığı toplantıda Kayseri'de hayata geçirilecek ulaşım projeleri ayrıntılı olarak masaya yatırıldı. Toplantıda Kayserililerin bir süredir merakla beklediği hızlı tren projesinin tamamlanma aşamasında olduğunu açıklayan Bakan Özhaseki, önümüzdeki günlerde projenin ihalesinin tamamlanacağını, bu yılın ortasında da ihalenin ayrıntılarının netlik kazanacağını belirtti. Hızlı tren hattının yapım çalışmalarının bu yılın ortasında başlamasının hedeflendiğini de dile getiren Bakan Özhaseki, "Yerköy'e kadar olan bölüm 3 yıl içinde biter. Zaten Yerköy'den sonraki bölümün inşaatı şu anda devam ediyor. Bu proje 3 sene sonra bittiğinde, vatandaşımız Kayseri'de eski gar binasından kolaylıkla trene binip, 1.5 saatte Ankara'da olacak. Hızlı tren ve diğer hatlar oraya gelmeye devam edecek. Vatandaşımız Kayseri'nin içinde gerekirse yürüyerek gar istasyonuna kadar gelip Ankara İstanbul ya da başka istikametlere doğru yolculuğunu devam ettirecek" açıklamalarını yaptı.

Erkilet'e yeni iç hatlar terminali

Kayseri'nin ulaşım projelerinin değerlendirildiği toplantıda bir diğer önemli gündem maddesinin de Erkilet Havaalanına inşa edilecek yeni terminal binası olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, buradaki yapının yıkılarak yeniden inşa edilmesi ile var olan yapının yanına yeni terminal binası eklenmesini konularını uzun süre tartıştıklarını belirtti. Çalışmaların neticesinde var olan binanın dış hatlar olarak kullanılacağını ve yeni bir iç hatlar terminali binasının inşa edileceğini açıklayan Özhaseki, "Proje bütünlüğünü sağlama adına önümüzdeki birkaç ay içinde projeler yeniden ortaya çıktığında bütüncül bir proje olarak işi çözmeye çalışacağız. Yıl ortasında ihalesi yapılacak. Yeni iç hatların yapımına da bu sene içinde başlayacağız diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

2018 sonunda banliyö hizmete girecek

Toplantıda Kayseri'de yapımına başlanacak banliyö hattı ile karayolu projesinin detaylarına da değinen Bakan Özhaseki yeni projelerin müjdesini verdi. Özhaseki şunları söyledi:

"Kahramanmaraş tarafına doğru giden ve Dokuz Dolambaç olarak bilinen yollardaki tünellerin yapılıp bu yolların kısaltılması hususunda arkadaşlarımız projelerini aktardılar. Daha önce çok konuşulan bir konu da Yeşilhisar'dan İncesu'ya, İncesu'dan da Kayseri'ye ve Sarıoğlan'a doğru gidecek hatta banliyö trenlerinin kullanılması işiydi. Sağolsunlar herkes üzerine düşen vazifeyi yaptı. Allah'tan bir mani gelmezse Nisan ayında inşallah İncesu Yeşilhisar'dan Kayseri'ye kadar taşımacılık başlayacak. 2. Etabın çalışmaları da sene sonuna kadar bitecek. 2018 sonu geldiğinde Yeşilhisar'dan Sarıoğlan'a kadar giden hat da banliyö olarak vatandaşımız tarafından kullanılacak."

Kurum Haberi

