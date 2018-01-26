Ankara-Kayseri, Kırşehir-Aksaray karayolları açıldı

Karayolları Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre tipi nedeniyle kapanan Kırşehir-Kayseri ve Kırşehir-Aksaray karayolu yapılan çalışmalar sonrası kontrollü olarak trafiğe açıldı. Ayrıca karayolları ekipleri, yol üzerinde tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan İl Özel İdaresi kapanan 76 köy yolunun 61’ini yapılan çalışma ile açtı. İl Özel İdaresi ekipleri, ilçe merkezlerinde olası durumlar için hazır bekletiliyor.

İHA