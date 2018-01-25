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Ankara-Kayseri yolunda tipi etkili

Kırşehir'de devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle Ankara-Kayseri karayolunun bazı bölümlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ankara-Kayseri yolunda tipi etkili
Dün akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı ve tipi, il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Hava şartları kaynaklı olumsuzluklar nedeniyle iki saat süreyle Kırşehir'e elektrik verilemedi.  

Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir'den geçen bölümünde tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü.
Karayolları ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle oluşan don ve buzlanmaya karşı küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Hasarlı ve yaralamalı kazalar nedeniyle karayolundaki ulaşım zaman zaman aksıyor.
Kentin Akpınar ve Mucur girişlerinde trafik ekipleri, ara ara araçları durdurarak, karayolları ekiplerinin yollarda oluşan kar sürgünlerini temizlemesinden sonra geçişlere izin veriyor.

Akpınar ilçesi Hamit köyü rampası ve Mucur ilçesi İnaç köyü mevkisinde oluşan kar sürgünleri nedeniyle sürücüler karayolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

AA
 
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