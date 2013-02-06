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Anlaşma Bozuldu Kurşunlar Havada Uçuştu

Kayseri’de, yapılan bir iş anlaşmasının bozulması sonrasında tarafların arasında yaşanan kavgada iki kişi kurşunlanarak yaralandı.

Anlaşma Bozuldu Kurşunlar Havada Uçuştu
Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçesinde bulunan Orta Sanayi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.S. ve F.S.’nin odun kırma makinesi alımında M.C. ile 2 bin 500 TL’ye anlaştıkları ileri sürüldü. M.S. ve F.S.’nin anlaşmadan vazgeçtiklerini telefonda M.C.’ye söyledikleri ve bu nedenle küfürleştikleri iddia edildi.
Yaşanan küfürleşme sonrasında M.C.’nin Orta Sanayi Mahallesi’ndeki dükkana gelerek M.S. ve F.C. ile tartıştığı, tartışma sırasında otomobilinden aldığı tabanca ile ateş açtığı ileri sürüldü.
M.C.’nin açtığı ateş sonrasında M.S.’nin karnından F.C.’nin ise sağ göğüs altından kurşunlanarak yaralandığı öğrenildi.
Yaralanan M.S. ve F.S. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı, M.C.’nin ise yakalanması için çalışmalara başlandığı bildirildi. (iha)
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