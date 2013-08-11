Anne İle Oğlu İntihar Mektubu Yazarak 6. Kattan Atladı

Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi 205 nolu binada meydana gelen olayda Alzheimer hastası olduğu iddia edilen 80 yaşındaki M.I. ile 54 yaşındaki oğlu İ.I., sabah saat 04.30 sıralarında 6. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti. Olay yerinde hayatlarını kaybeden anne ile oğlu otopsisi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne M.I. ile oğlu I.İ.’nin intihar etmeden önce, intihar notu yazdıkları öğrenildi.

Olayın meydana geldiği apartman sakinleri ise olayın şokunu yaşadı. Sabah saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda apartman sakinleri büyük bir gürültü duyduklarını ve pencereden baktıklarında anne ve oğlunun yerde cansız şekilde yattığını söyledi. Anne ve oğlunun cesedinin polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında olay yerinden kaldırıldığını söyleyen bina sakinleri, anne M.I.'ya İ.I.'nın ağabeyi ile birlikte nöbetleşe olarak baktıklarını söyledi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.