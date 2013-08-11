Anne İle Oğlu İntihar Mektubu Yazarak 6. Kattan Atladı

Kayseri’de anne ile oğlu, intihar notu yazarak oturdukları binanın 6. katından atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi 205 nolu binada meydana gelen olayda Alzheimer hastası olduğu iddia edilen 80 yaşındaki M.I. ile 54 yaşındaki oğlu İ.I., sabah saat 04.30 sıralarında 6. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti. Olay yerinde hayatlarını kaybeden anne ile oğlu otopsisi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne M.I. ile oğlu I.İ.’nin intihar etmeden önce, intihar notu yazdıkları öğrenildi.
Olayın meydana geldiği apartman sakinleri ise olayın şokunu yaşadı. Sabah saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda apartman sakinleri büyük bir gürültü duyduklarını ve pencereden baktıklarında anne ve oğlunun yerde cansız şekilde yattığını söyledi. Anne ve oğlunun cesedinin polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında olay yerinden kaldırıldığını söyleyen bina sakinleri, anne M.I.'ya İ.I.'nın ağabeyi ile birlikte nöbetleşe olarak baktıklarını söyledi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi 205 nolu binada meydana gelen olayda Alzheimer hastası olduğu iddia edilen 80 yaşındaki M.I. ile 54 yaşındaki oğlu İ.I., sabah saat 04.30 sıralarında 6. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti. Olay yerinde hayatlarını kaybeden anne ile oğlu otopsisi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne M.I. ile oğlu I.İ.’nin intihar etmeden önce, intihar notu yazdıkları öğrenildi.
Olayın meydana geldiği apartman sakinleri ise olayın şokunu yaşadı. Sabah saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda apartman sakinleri büyük bir gürültü duyduklarını ve pencereden baktıklarında anne ve oğlunun yerde cansız şekilde yattığını söyledi. Anne ve oğlunun cesedinin polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında olay yerinden kaldırıldığını söyleyen bina sakinleri, anne M.I.'ya İ.I.'nın ağabeyi ile birlikte nöbetleşe olarak baktıklarını söyledi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
BU TURKİYE NASİL BİR YER BİRİ BİR SEY YAPSA AYNİ SEYİ BASKASİDA YAPİYOR DİNİMİZDE İNTİHAR
HARAMDİR BU DUNYA EBEDİ DEGİL İNTİHAR EDENLER EBEDİYETE GİTTİNİZ ALLAH CC. CRVABİNİZ NE OLACAK