Anne Kız Yatırı Gün Yüzüne Çıkardı

Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde ilgisizlikten kaybolan yatır, anne Ayşe Balıkçı ve kızı Emine Balıkçı tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Çok küçük yaşlarda yatırı ziyaret ettiklerini ve dua okuduklarını anlatan Ayşe Balıkçı, “Epeyden beri bakımsızlıktan ve ilgisizlikten bu yatır kaybolmuş. Son zamanlarda da çöplüğe dönmüştü. Burada yatan mübarek zat benim rüyama girdi. Buraları temizleyip bakımını yapmamızı söyledi” diye konuştu.

Emine Balıkçı ise arkadaşı Reyhan Arar ile birlikte konuyu Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen’e anlattıklarını belirterek, “Başkanımız yatırın yolunu yaptı. Kum ve çimento desteğinde bulundu. Yaptığımız iş çok manevi bir iş. Diğer vatandaşlardan da buranın gün yüzüne çıkarılması konusunda destek bekliyoruz” dedi.