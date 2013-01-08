Anne ve Babalar Bilgisayar Oyunlarına Dikkat

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün internet sitesinde bilinçli internet kullanımı ile ilgili olarak yapılan uyarıda, bilgisayar uygulamalarının hayatın her yerinde görülebileceğine dikkat çekildi. Özellikle bilgisayar oyunlarının çocukların ilgisini çektiğinin altı çizilerek, internet kafelerin yaygınlaşması nedeniyle çocukların zamanlarının büyük çoğunluğunu burada geçirdikleri bildirildi. Çocukların, eğlence amaçlı oynadıkları bu oyunların zararlarının farkına varamadığının anlatıldığı uyarıda ailelere şu bilgiler verildi:

“Çocuklar, farkında olmadan bazı zararlı alışkanlıklara, ideolojilere ve şiddete yönlenebilmekte ve oyuna bağımlı hale gelmektedirler. Oyunlarda evrensel değerler çiğnetilerek ölmeye ve öldürmeye alıştırılan çocuklara diğer taraftan cinayet başta olmak üzere birçok suçun nasıl işlenebileceği öğretilmekte, öldürmenin de ötesinde insanı katletmek normal bir olaymış gibi yansıtılmaktadır. Hayat, kaba güç kullanmaktan ve başkalarına zarar vermekten ibaret gösterilerek, saldırganlık sempatikleştirilmektedir. Çocukluktan itibaren bu tür oyunların tesirinde büyüyen ve sosyal ilişkileri zayıflayan çocuk, sanal ortamda öğrendiklerini gerçek hayatta uygulamaya kalkışabilmektedir. Birçok konuda gerçek hayatın değer yargıları ile çatışma yaşayan bu birey, onları çiğnemekte ve suç işlemekte bir beis görmemektedir. İstediği bir şeyi elde edemeyen oyun bağımlısı, oyunda yaptığı gibi zor kullanarak ve engelleyeni yok ederek amacına ulaşmak istemektedir. Günümüzde bunun birçok örneğine rastlamaktayız. Okul ve alışveriş merkezi basarak içinde çocukların çoğunlukta olduğu birçok insanı katleden canilerin bu tür oyunların bağımlısı oldukları ve olaydan önce gerçek silahlarla atış talimleri yaptıkları bilinen bir gerçektir. Bu oyunlar, kişinin psikolojisini ve fizyolojisini bozarak şiddet ve saldırganlığa özendirmekte; asosyal bir kişilik ortaya çıkartmaktadır. Kişinin sanal ortamda geçirdiği vakit birçoğu için gerçek hayatta geçirdiğinden çok daha fazla olmakta, bunun neticesinde hayatını ve kişiliğini bilgisayar oyunları şekillendirmektedir. Bu durum kişiler için gerçek ve sanal kimliklerin yer değişmesine sebep olabilmektedir. Oyun bağımlısı kişi için oyun içerisindeki sanal hayatı, kişiliği ve ihtiyaçları gerçek hayattakinden daha önemli hale gelmektedir. Bazı fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamanın dışında sosyal hayattan, sorumluluklarından ve kişilik değerlerinden kopan oyun bağımlıları, sanal ortamdaki güçlü kariyer ve statülerinin tersine toplum içinde silik ve değersiz bireyler haline gelmektedirler. Yakın çevresinde bulamadığı mutluluğu ve değeri sanal oyunlarda yaşayan insan, artık oyun içinde geliştirdiği karakter ile bütünleşmiş ve onun bedeninde yaşamaktadır. Bu oyunların bazıları farklı ülkelerde yasaklanmış, satışı ve internet üzerinden erişimleri engellenmiştir. Yüzlerce oyun tamamen şiddet, korku ve saldırganlık üzerine kurgulanmışlardır. İnternet üzerinden tek ya da grup olarak oynanabilen bu oyunlar, internete bağlanmadan oyun istasyonlarına ve kişisel bilgisayara kurulmak suretiyle de oynanabilmektedir" denildi.



CİNSEL İÇERİKLİ OYUNLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

"Önemli bir ticari sektör haline gelen bilgisayar oyunlarının içinde en çok rağbet görenlerden birisi de cinsel içerikli oyunlardır" diye devam edilen açıklamada, "Çocukların ruh sağlığına ve kişilik gelişimlerine zarar veren bu oyunlar, sözde yetişkinler için hazırlanmış ancak erişimine hiçbir engel olmayan erotik ve porno içerikli oyunlardır. Bırakın çocukları yetişkinlerde bile asosyal davranışlara sebebiyet veren bu içerikteki oyunlar, çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkilemekte, çeşitli cinsel hastalıklara, cinsel saplantılara, ruhsal bozukluklara, bazı cinsel içerikli suçları işlemeye sebep olmaktadır. İnternet bağımlılığı psikolojik bir hastalık olarak tıp literatürüne girmiş ve bu rahatsızlık ne yazık ki sadece çocukları değil yetişkinleri de tesiri altına almıştır. Birçok çocuk eğitiminde başarısızlık yaşarken birçok yetişkin bu bağımlılık sebebiyle işini, aile huzurunu, sosyal statüsünü kaybetme noktasına gelmiştir. Diğer taraftan saatlerce bilgisayar ya da oyun istasyonu karşısında hareketsiz kalmanın çocuk olsun yetişkin olsun insanda sebep olabileceği rahatsızlıkları saymak mümkün değildir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, bu konuda en büyük görevin ebeveynlere düştüğü kaydedilerek, yapılabileceklerden bazılar şu şekilde sıralandı:

"Çocuklarının fiziki gelişimi kadar ruhsal gelişimi ile de ilgilenilmeli. Çocuklarla nitelikli zaman geçirilmeli, sağlıklı bir iletişim ortamı tesis edilmeli. Sınırsız, kontrolsüz internet ve bilgisayar kullanımının önüne geçilmeli. İnternette ziyaret edilen siteler, oynadığı oyunlar takip edilmeli ve içerikleri incelenmeli. İnterneti güvenli ve faydalı kullanma bilincini, tüm aile bireyleri tarafından kazanılmalı. İçerikleri yetişkinler için hazırlanan, çocukların ruh sağlığına zarar verebilecek internet sitelerine erişimi engelleyen filtre programları kullanılmalı. Bu oyunların fizyolojilerine ve psikolojilerine vereceği zararlar çocuklarla paylaşılmalı. Bilgisayar ve internet dışında faydalı ve eğlenceli uğraşlar edinilmeli."