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Anne ve Kızının Feci Ölümü

Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne-kız hayatını kaybetti.

Anne ve Kızının Feci Ölümü
Edinilen bilgiye göre Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Apartmanı’nda oturan Meryem Ermiş (54) ve 9 yaşındaki kızı İrem’den haber alamayan komşularından biri, kapının açılmaması üzerine ikinci kattan sarkarak balkondan içeri girdi. Anne ve kızını yerde hareketsiz vaziyette gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine ilk olarak 112 ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı muayenede anne ve kızının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından anne ve kızının cansız bedeni Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
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