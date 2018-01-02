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Anne ve oğlu yan yana son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve oğlu, son yolculuklarına uğurlandı.

Anne ve oğlu yan yana son yolculuğuna uğurlandı
Edinilen bilgiye göre, Turan Mahallesi Çiğdem Sokak'ta ikamet eden Hürüze Kaya (91) ve oğlu Adil Kaya’dan (52) haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde anne ve oğlunun cansız bedenleri ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemeye göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen yaşlı kadın ve oğlunun cenazeleri kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hürüze ve Adil Kaya'nın cenazeleri, namazın kılınacağı Turan Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne Hürüze ve oğlu Adil Kaya'nın cenazeleri, Turan Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze namazına, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Basın Yayın Müdürü Şevket Atalay, merhum ve merhumenin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

İHA

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