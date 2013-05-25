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Anne ve Oğlunu Trafik Terörü Ayırdı

Kayseri'de sağlık ocağına giden anne ile oğluna akaryakıt tankeri çarptı. Kazada anne ağır yaralanırken, 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Anne ve Oğlunu Trafik Terörü Ayırdı
Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri-Malatya karayolunun 10. kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. D.T. ile oğlu Y.E.T., sağlık ocağına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken Osman E.’nin kullandığı 38 PH 694 plakalı yakıt tankerinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası olay gören vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri D.T.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, ağır yaralanan oğlu Y.E.T. Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. İlköğretim 3. sınıf öğrencisi olan Y.E.T. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, anne D.T.’nin sağlık durumunun da ciddi olduğu öğrenildi.
Çevredeki vatandaşların cep telefonları ile görüntülediği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (iha)
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