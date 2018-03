Anne ve Oğlunu Trafik Terörü Ayırdı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri-Malatya karayolunun 10. kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. D.T. ile oğlu Y.E.T., sağlık ocağına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken Osman E.’nin kullandığı 38 PH 694 plakalı yakıt tankerinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası olay gören vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri D.T.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, ağır yaralanan oğlu Y.E.T. Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. İlköğretim 3. sınıf öğrencisi olan Y.E.T. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, anne D.T.’nin sağlık durumunun da ciddi olduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların cep telefonları ile görüntülediği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (iha)