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Anneleri ölen yavru köpeklere belediye işçisi sahip çıktı

Kayseri'de, bir aracın çarpması sonucunda anneleri ölen 8 yavru köpeğe belediye işçisi sahip çıktı.

Anneleri ölen yavru köpeklere belediye işçisi sahip çıktı

Bünyan ilçesinde annelerine araç çarpan 8 yavru köpek ortada kaldı. Yavru köpekleri alarak hayvan barınağına götüren belediye işçisi Akın Ayerdem, 8 yavru köpeği kendisine ait dinlenme alanında bakmaya başladı. Bünyan Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Akın Ayerdem, yavru köpekleri günde 4 defa biberonla beslediğini belirterek, "Belediye Başkanımız Özkan Altun da 8 yavru köpeğin durumu ile yakından ilgileniyor. Bize yavrulara iyi bakılması talimatını verdi" diye konuştu.
Belediye işçisi Ayerdem, köpekleri sahiplenmek isteyen veya köpeklere annelik yapacak başka bir köpek bulunana kadar yavru köpeklerle ilgileneceğini söyledi.

İHA

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