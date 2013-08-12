Annesiyle Ölüme Atlayan Şahsın Not Bıraktığı Ortaya Çıktı

Kayseri 'de dün sabah annesiyle birlikte 6. kattan atlayan şahsın, "Annem artık bu eziyeti çekmesin. Allah bizi affetsin. Eşim bana bu konuda destek olmadı" yazılı not bıraktığı ortaya çıktı. Sivas Caddesi Kilim Apartmanı'nda dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, emekli olan İ.I. (52) annesi M.I. (82) ile apartmanın 6. katındaki daireden atladı. Olay yerinde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cesedi yapılan incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan otopsi sonrasında ise Anbar Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda İ.I.'nın 6. kattan annesiyle birlikte atlamadan önce, bıraktığı notta, "Annem uzun bir süre hasta ve ona ağabeyimle ben bakıyorduk. Ağabeyim damar hastalığına tutuldu. Ben de bir hastalık kaptım. Artık dayanamıyoruz. Annem de bu eziyeti çekmesin. Eşim bana bu konuda destek olmadı" ifadelerinin yazılı olduğu kaydedildi.