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Apartmanda Can Pazarı: 1 Ölü

Kayseri’de sabah saatlerinde 12 katlı binanın 11. katında çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Apartmanda Can Pazarı: 1 Ölü
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Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Mahallesi bir binanın 11. katında yangın çıktı. Yangının bir dairenin oturma odasında çıktığı belirtilirken, yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Binada mahsur kalan birçok vatandaş ise itfaiye merdivenleriyle tahliye edildi.
KUCAĞINDA ÇOCUĞU İLE KURTARILMAYI BEKLEDİ
Çıkan yangın nedeniyle dumanlarla kaplanan binada mahsur kalan bir çok kişi balkona çıkarak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmayı bekledi.
Yangında 11. Katta mahsur kalan 1 yaşındaki Alperen ve annesi Seçil de yoğun dumandan etkilenmemek için balkonda büyük mücadele verdi. Korku dolu gözlerle itfaiye ekiplerinin gelmesini bekleyen Alperen ve annesi, yaklaşık 30 dakika sonra itfaiye ekinleri tarafından kurtarıldı.
Binanın içinde yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, binanın dışında haberi alarak olay yerine gelen vatandaşlar çocuklarının kurtarılmasını bekledi. Yaklaşık 5 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangında, aileler kurtarılan çocuklarına göz yaşları içinde sarılarak ambulansa götürdü.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında binada yangın söndürülürken, yetkililer yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Küçük Mustafa Mahallesi’nde bulunan Apartman nda yaklaşık iki saat sonra söndürülen yangında, yoğun dumandan etkilenen 26 yaşındaki F.K.’nın ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Hastaneye bilinci kapalı vaziyette getirilen F.K.’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

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