Apartmanın Bodrum Katında Yaşıyor

Kocasının çocuklarını da inkar ettiğini öne süren Gül Kılıçlar (27), yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“Bana anlaşmalı boşanma teklif etti. İlk evliliğinden 3 çocuğu vardı. Bunları yurda vermek istediğini söyledi. Yurt yetkililerinin annesi ve babası olan çocukları almadığını ve bu nedenle anlaşmalı boşanmamız gerektiğini anlattı. Ben de inandım ve kabul ettim. Anlaşmalı olarak boşandık. ‘Nafaka da talep etme’ dedi. Bana kalleşlik yapacağını düşünmedim.”

Duruşma sonrasında kocasının, “Ben seni kandırdım. Aslında gerçekten senden boşanmak istiyordum” diye itirafta bulunduğunu ve kendisini kandırdığını açıkladığını öne süren Kılıçlar, “Bu şekilde konuşunca sanki dünya başıma yıkıldı. O zamanlar haberim yoktu ama ikiz çocuklarıma hamileymişim. Birisi daha sonra vefat etti. Boşandıktan sonra tekrar geldi ve babam ile konuşarak barışmak istediğini söyledi. Tekrar bir araya geldik ve iki çocuğumuz daha oldu. Son çocuk doğduğunda kavgalar başladı. Son olarak çok ciddi ve şiddetli bir şekilde kavga ettik ve beni 3 çocukla bıraktı. Çocuklarını da kabul etmiyor” diye konuştu.

Bir apartmanın bodrum katında çocuklarına sahip çıkmaya çalıştığını söyleyen Kılıçlar, “Çocuklarımın ezilmesini istemiyorum” diyerek hayırseverlerden yardım beklediğini ifade etti.

Kılıçlar, “Çok şükür çocuklarımın başındayım. Onların da her şeye sahip olmasını istiyorum. Çocuklarım için gereken her şeyi yaparım. Gerekirse dilencilik bile yaparım. Yeter ki onlar hayatta sıkıntı çekmesinler” dedi.

Gül Kılıçlar, 2 yaşındaki Muhammed, 5 yaşındaki Şafak ve 8 aylık Hatice ile komşularının da yardımıyla ayakta kalma mücadelesi veriyor.