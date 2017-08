ARABA ALMANIN TAM ZAMANI

İkinci el araçlarda artış

Ahmet Yurtlu Auto’nun sahibi Ahmet Yurtlu oto piyasası üzerine açıklamalarda bulundu. Yurtlu, bu sene Ocak ve Şubat ayları için tüm ön gördüklerinin gerçekleştiğini söyleyerek, “ÖTV ve fiyatların yükselmesiyle tahmin ettiğimiz oranların bir miktar üstünde artış yaşandı. Artışlar giderek sürüyor. Sıfır araçlarda ciddi bir artış olunca, ikinci ele de teveccüh arttı. Eskiden ikinci el ve sıfır km araba fiyatlar birbirine yakın olduğu için insanlar sıfır km aracı tercih ediyordu. Şu anda çıta çok açıldı. 80 bin lira olan ikinci aracın 95-100 bine kadar sıfırının satıldığını görüyoruz. İnsanlar da bu nedenle ikinci el araca yönelmeye başladı. Böylelikle ikinci el araçlarda da artış oldu.” ifadelerini kullandı.







Hareketlilik devam ediyor

Bunu öngördüklerini ve müşterilerini bu konuda uyardıklarını kaydeden Yurtlu, “Uzun vadede düşündüğünüz araçları orta vadede, orta vadede düşündüklerinizi kısa vadeye çekin ve elinizi hızlı tutun demiştik. Şu anda o günleri yaşıyoruz. Arabalar ciddi prim yaptı. Geçen sene 35 bine sattığım aracı bu yıl 45 bine alamıyorum. Bu bütün araçlarda böyle. Durum böyle olunca hareketlilik devam ediyor.” dedi.







“Araba alacaklar eski kanaatlerinden sıyrılsın”

Konutta belli bir doygunluğa ulaşıldığını belirten Yurtlu, “Döviz de artınca araç ön plana çıkıyor. İnsanların hem binip işini görmesi hem de yatırım aracı olarak görmesi otomotiv yatırımı olarak doğru bir tercih haline geldi. İnsanlar bunu görüyor ve değerlendiriyor.

Araba alacakların eski kanaatlerinden sıyrılmasını istiyorum. Kışa girerken araba ucuzlar diye bir düşüncenin hasıl olduğunu görüyorum. Bu günden sonra bu kanaat ortadan kalkmalı. Bu gün 50 bin lira olan bir aracın kışın 45 bine düşeceğine inanmıyorum. Aksine önümüzdeki 3 ayda artarak devam edeceğini düşünüyorum. Yine aynı şeyleri söylüyoruz. Orta vadede araç almayı düşünenlerin biraz ellerini hızlı tutmalarını istiyoruz. Sıfır fiyatı hiçbir zaman gerilemez. İnsanların bu durumu lehlerine çevirmelerini tavsiye ediyoruz.” açıklamasında bulundu.







“Boyasız arabanın tek adresi”

Ahmet Yurtlu Oto hakkında da bilgi veren Yurtlu, yaklaşık 30 yıldır bu sektörde hizmet verdiklerini vurgulayarak çok seçici çalıştıklarının altınız çizdi. “Türkiye’de temiz araba satan çok az esnaf var. Ama boyasız araba satan tek biz varız.” diyen Yurtlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü,

“-Boyasız Aracın Adresi- sloganıyla yola çıktık. Kayseri ve Türkiye’de teveccüh gösterdi. Bugün sattığımız arabaların yüzde 50’sini şehir dışına satıyoruz. Facebook sayfamızdan sattığımız arabaları yayınlıyoruz. Bu arabaları nereye sattığımızı da yazıyoruz. Türkiye’nin her yerine neredeyse araba sattık. Eskiden İstanbul’dan araba alırdık. İstanbul’a 5-6 tane araba sattık. Bu da titiz ve düzenli ve seçici çalışmaktan kaynaklanıyor.

Bir takım kârlardan vazgeçerek bu işi yapıyoruz. Ama bunun da karşılığını alıyoruz. Kayseri ve Türkiye’de tanınan bir firma olduk. Ahmet Yurtlu Oto denildiğinde arkasından kullanılan ikinci cümle ‘Boyasız Arabanın Adresi’ oluyor.”



“Sattığımız arabalar garanti kapsamında”

Birçok müşterinin ciddiye almadığı konuların üzerinde titizlikle durduklarını söyleyen Yurtlu, “Örneğin, Kahramanmaraş’a araba alması için bir arkadaşımızı gönderdik. Israrla sormama rağmen boya ve çizik yok denildi. İki tane 20-25 cm büyüklüğünde arabada çizik olduğunu görünce arkadaşımız arabayı almadan geri döndü. Kurumsal çalışma ve sistematik ilerlemeyi sağlıyoruz.

Otomotiv sektöründe son 4-5 aydır bazı çalışmalar var. Otomotive bir takım kriterlerin geleceği, garanti belgesi verilmesi gerektiği şeklinde. Biz bunu yaklaşık 5 yıldır uyguluyoruz. Sattığımız arabalar garanti, kapsamında biz de arakasında duruyoruz. Ben buradan iddialı bir şekilde söylüyorum. Sattığımız ve bundan sonra da satacağımız arabalar da dahil kendilerinin haricinde doğacak tüm problemleri n arkasındayız.

Bir takım bedelleri ödüyoruz. Ama karşılığında da çok fazla müşteri memnuniyetini alıyoruz. Geçen gün bir vatandaşa geldi. Adını sanını bilmiyorum. Burayı dolaştık ve çekim aldı. Ben de ondan rica ettim. Biz, ‘Ahmet Yurtlu Oto’yu izliyorduk boyasız araç olduğuna inanmıyorduk. Ama geldik gördük.’ dedi. 15-20 saniyelik video çekti. Bana da atmasını söyledim. Bu gerçekten çok önemli. Parayla satın alacağınız bir şey değil.”



“5 senedir uyguladıklarımız devlet politikası haline geliyor”

Arabaları çok ciddi bir elemeden geçirdiklerini belirten Yurtlu şunları söyledi, “4-5 ayrı yerden sorgulama yapıyoruz. KM konusunda çok hassas davranıyoruz. Bununla ilgili çok ciddi yaptırımlar çıktı. Bu nedenle 2-2,5 sene hüküm giyenler oldu. Bu bizim için büyük avantaj. Haksız rekabet oluyordu. 200 bin KM’de olan arabayı 80 bine çekiyordu. Diğer adam geliyor bizim 90 bindeki arabayı emsal gösteriyordu ve senden aşağı istiyor diyordu. Bu bizim için önemli bir kriter oldu. Devletimizin de bu konuda yaptığı çalışmalar her şeyin düzeltilmesi babında ilerliyor. 4-5 senedir uyguladığımız şey şu anda devlet politikası olarak uygulamaya başlanacak. Bu bizi sevindiriyor.”



Çok yüksek kaparo çıkarmayın

“Araç alanların hassasiyet göstermelerini bir model aşağı ama daha temiz almalarını tavsiye ediyoruz. Mümkün olduğunca en temiz arabayı almalarını öneriyoruz. Araba alırken eski sistem yerine teknolojiyi kullanmaları gerekiyor. Mesaj sistemleri var: 5664,servis sorgulamasını ve expertiz yaptırmadan araba almamalarını tavsiye ediyoruz. Bunlar gerçekten önemli kriterler. Yaptıkları ufak-tefek hatalar yıllarca yaptıkları birikimin heba olmasına sebep olabiliyor. Bir arabanın komple boyalı olması değerini 12 bin TL’ye kadar düşürebiliyor. Belki o 12 bini 5 sene de biriktiriyor. Gerçekten ciddi bir değer kaybı. Tanıdıkları ve güvendikleri kişilerden destek almalarını sonra 5664’de şase sorgulamasını yapmalarını, daha sonra da ilgili servisinde servis geçmişini öğrenip akabinde de expertiz raporunu alıp arabanın parasının o şekilde verilmesini tavsiye ediyoruz.

Şehir dışından alınan arabalara da emin olmadan ya da o şehirde bir tanıdığına göstermeden kapora çıkarmamalarını tavsiye ediyoruz. İnsanları bu manada da aldatanlar var. Her araba satan sahtekar değil ama tedbirli olmaları ve çok yüksek kapora çıkarmamalarını tavsiye ediyoruz.”

Haber: Bünyamin Gültekin