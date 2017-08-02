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Arabuluculuğun etkin kullanımı tartışıldı

"Türkiye'de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek" projesinin 4. etkinliği olan Arabuluculukta Taraf Avukatlığı eğitimi Kayseri’de gerçekleştirildi.

Arabuluculuğun etkin kullanımı tartışıldı
İngiltere Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı işbirliği ile yürütülen, "Türkiye'de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek" projesinin 4. etkinliği olan Arabuluculukta Taraf Avukatlığı eğitimi İngiltere'nin arabulucu eğitmenlerinden Andrew Goodman, Akina Danışmanlık kurucusu proje danışmanı arabulucu Aşiyan Süleymanoğlu, Arabulucu Avukat İrfan Medet Akpınar ve Profesör Serkan Odaman tarafından Kayseri Grand Eras Otel'de gerçekleştirildi. 
 
“Hukuk sisteminde arabuluculuğun etkin kullanımı, arabuluculuğun tanıtımı, arabuluculuk sürecinin başlatılması, problem çözmek ve seçenekler üretmek” gibi ana başlıkları içeren bu eğitim çalışmasına toplam 41 avukat ve arabulucu katıldı. Kayseri dışından gelen Adalet Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulunduğu bu 2 günlük eğitim programında teorik ve pratik bilgiler bir arada sunuldu. 2 adet vaka analiz çalışması ve katılımcıların Arabuluculuğa ilişkin sorularıyla desteklenen bu iki günlük interaktif eğitim çalışması; eğitmenler ve gerekli tercüme hizmetleri desteğiyle İngilizce gerçekleştirildi.





 
Kayseri Gündem
 
 
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