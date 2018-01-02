Araç bakım değil silah bakım servisi

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Trabzon Silah Sanayi A.Ş (TİSAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu, Türkiye'de bir ilke imza atarak yedi ilde yetkili teknik servis ağı kurduklarını ve bu servislerde kendi imalatları olan silahların bakım ve tamirini gerçekleştirdiklerini söyledi. Oluşturdukları bu servis ağının Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığını kaydeden Alemdaroğlu "Olası silah arızaları ve genel bakım hizmetlerinin aksamaması için kilometrelerce uzaktan fabrikamıza müşterilerimiz gelip gitmek zorunda kalıyordu. Bu mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için böyle bir fikri hayata geçirdik. Malumunuz, ülkemizde silahlar kargo ile taşınmamakta ve olası bakım ve arızalarda tabanca kullanıcıları bizzat silahları ile birlikte fabrikalara gelmek zorunda kalıyordu. Biz bu alanda bir ilke imza atarak ilk etapta Trabzon merkezli Antalya, İzmir, Adana, Konya, Kayseri, Van ve Şanlıurfa'da yetkili teknik servislerimizi açarak müşterilerimizin memnuniyetini sağlama adına karar aldık ve uygulamaya geçtik" dedi.



"En maharetli ustalarla çalışıyoruz"

Alemdaoğlu, adı geçen illerde en maharetli ustalarla çalıştıklarını belirterek "İçişleri Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş en maharetli ustalarını fabrikamıza davet ederek sıkı bir eğitimden geçirdik. Eğitimleri zarfında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk ve kendilerine sertifikalarını verdik. Teknik servislerimizde tabancalaramıza ait tüm yedek parçalar bulunacak ve balistik parçalar hariç her türlü parça değişimi, tamir, bakım, krom ve boya kaplama hizmetleri verilebilecek. Garanti kapsamındaki tabancalarımızda düşük ihtimallede olsa olası arıza giderimleri yine yetkili teknik servislerimizce ücretsiz olarak yapılacak. Bir nevi bu servisler tıpkı araç bakım servisleri gibi hizmet verecek" diye konuştu.



"Sektörde önemli bir açığı kapattık"

Gökçen Alemdaroğlu, geri dönüşümleri ve müşteri memnuniyeti gördükçe sektörde önemli bir açığı giderdiklerini ifade ederek "Bu çalışmalarımızın sonucunda sahadan hızlıca memnuniyet geri bildirimleri almaya başladık. Bu sayede sektörde ne kadar önemli bir açığı kapattığımızıda görmüş olduk. İlk etapta yedi ilde faaliyete geçmiş olduğumuz yetkili teknik servis ağımız 2018 yılı ilk çeyreğinin sonuna kadar 15'e çıkarıp daha geniş bir alanda yerinde hizmet vermeye çalışacağız" şeklinde konuştu

Mevcut yetkili servislerin tüm bilgilerini TİSAŞ sosyal medya hesapları üzerinde ulaşabileceklerini vurgulayan Alemdaroğlu, müşterilerimiz bulundukları illerde yada kendilerine en yakın olan illerde bulunan yetkili teknik servis bilgilerini sosyal medya hesaplarından ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

İHA