Araç Sürücüleri Dikkat

Bu uygulama ile sürücülerin her an denetlenme korkusu ile daha dikkatli olmaları hedefleniyor. Ayrıca Türkiye'nin her iline 'Trafik elektrik sistemi' kurulacak. Bu sistemler sayesinde hız koridorları oluşturulacak ve sürücülerin trafik kurallarına uyması sağlanacak.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri'deki servisçilere eğitim verildi ve yeni kanunlar hakkında bilgiler sunuldu. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü İlhan Dağdeviren, trafikte öğrenci servislerin gözbebeği konumunda olan araçlar olduğunu belirterek, servis sürücülerini trafik kuralları konusunda uyardı. "Öğrencilerin ilk ve son öğretmenleri servis sürücüleridir" diyen Dağdeviren, yakında devreye girecek 'Trafik elektrik sistemi' hakkında da bilgiler verdi. Dağdeviren, yapılan protokollerle sistemin Türkiye genelinde çalışmaya başlayacağını söyledi. Nüfusu 10 binin üzerinde olan yerlerde kurulacak bu sistemle, hız koridorları oluşturulacağını kaydeden Dağdeviren, bu sistemle hızın önüne geçilmeye çalışılacağını belirtti. Kayseri'de EDS'nin artacağını vurgulayan Dağdeviren, trafik kurallarını kültür haline getirilmesi gerektiğini dile getirdi.



"KIZ ÖĞRENCİLERİ ÖN KOLTUĞA OTURTMAYIN"



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amiri Komiser Mustafa Kula, sürücülere çeşitli bilgiler verdi. Kula, servis sürücülerinden kız öğrencilerin ön koltuğa oturtulmaması ricasında bulundu. Kula, "Son zamanlarda kadına şiddet olayları arttı. Evde eşine psikolojik baskı uyguladığınızda yapılan şikayetin ardından evinizden 3 ay uzaklaştırılıyorsunuz. Yanına oturan kız çocuğunuzu düşünceli gördünüz ve sırtını sıvazladınız. Masumca yapılan bir hareket yanlış aktarımlardan farklı sonuçlar ortaya çıkabilir ve cinsel istismar suçuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle kız öğrencileri ön koltuğa oturtmayın." uyarısında bulundu.



Kazaların yüzde 90'ının insan unsurundan kaynaklandığını ifade eden Kula, kaderin ikinci planda olduğunu söyledi. Hz. Muhammed'in (SAV) sözlerinden örnek veren Kula, "Tedbiri alacaksınız takdiri sonra Allah'a bırakacaksınız." diye konuştu.



Kayseri'de servis uygunluk belgesi olmayan sürücünün kalmadığına dikkat çeken Kula, fazla yolcu alması konusunda da sürücüleri uyardı. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren asayiş polislerinin de ceza yazma yetkisine sahip olacağını kaydeden Komiser Kula, "Öğrenciniz ayağa kalktı ve bunu asayiş polisi gördü. Ceza yazma yetkisi verildiği için işlem yapacak. Kayseri'de bin 600'e yakın polisin ceza yazma yetkisi olacak. Buna fahri trafik müfettişleri ile trafik polislerini eklediğinizde her yerde iki göz olacak. Trafik elektrik sisteminin devreye girmesiyle alan kısıtlanacak ve trafikte sürücülere her an denetlenme hissi verilecek." dedi. Servisçilere kar lastiği takma zorunluluğunun getirildiğini ifade eden Kula, servis sürücülerinin trafik ışıklarına uymalarını istedi.



Servisçiler, öğrencilerin ayağa kalkmasından dolayı şikayetçi olurken, polislerden buna bir çözüm bulmasını istedi. Trafik Denetleme Şube Müdürü İlhan Dağdeviren, servisle okula gidip gelen öğrencilerin bu konuda uyarılabileceğini söyledi. Toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.