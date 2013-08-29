Araç takla attı, sürücü Kızılırmakta kayboldu

Edinilen bilgiye göre, Ebubekir Çelebi'nin kullandığı 35 KA 515 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Ankara karayolunun 20'nci kilometresinde Yemliha beldesi yakınlarında bulunan Kızılırmak Köprüsü üzerinde takla atıp karşı yöne geçti. Araç, köprü bariyerlerine çarparak durabildi.
Kazadan sonra kaybolan araç sürücüsü için köprü ve Kızılırmak boyunca arama çalışmaları başlatıldı. Sürücünün Kızılırmak’a savrulmuş olabileceği ihtimali üzerine Adana Emniyet Müdürlüğünden gelen dalgıç polisler arama çalışmalarına başladı. Sürücü Çelebi’nin yakınları nehir kenarında çaresiz bekleyişlerini sürdürürken, iş arkadaşları da arama faaliyetinde bulunuyor.
48 yaşında olduğu belirtilen Ebubekir Çelebi’nin, Yemliha Belde Belediyesi'nde görevli olduğu öğrenildi.
Arama çalışmalarını takip eden Yemliha Belde Belediye Başkanı Ahmet Kayacı, ''Kendisi belediyemiz memurlarındandı. Bir an evvel sağ salim bulunması için dua ediyoruz’’ dedi.
Kazadan sonra kaybolan araç sürücüsü için köprü ve Kızılırmak boyunca arama çalışmaları başlatıldı. Sürücünün Kızılırmak’a savrulmuş olabileceği ihtimali üzerine Adana Emniyet Müdürlüğünden gelen dalgıç polisler arama çalışmalarına başladı. Sürücü Çelebi’nin yakınları nehir kenarında çaresiz bekleyişlerini sürdürürken, iş arkadaşları da arama faaliyetinde bulunuyor.
48 yaşında olduğu belirtilen Ebubekir Çelebi’nin, Yemliha Belde Belediyesi'nde görevli olduğu öğrenildi.
Arama çalışmalarını takip eden Yemliha Belde Belediye Başkanı Ahmet Kayacı, ''Kendisi belediyemiz memurlarındandı. Bir an evvel sağ salim bulunması için dua ediyoruz’’ dedi.
başınız sag olsun geçmiş olsun başkan o suya hiç giripte baktınmı sıddık nası kayboldu diye başkan dalgıçlar açmış yemek yememişler aç yollamışsıN