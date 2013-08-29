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Araç takla attı, sürücü Kızılırmakta kayboldu

Kızılırmak Köprüsü üzerinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü kayboldu. Kızılırmak'a düştüğü sanılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor.

Araç takla attı, sürücü Kızılırmakta kayboldu
Edinilen bilgiye göre, Ebubekir Çelebi'nin kullandığı 35 KA 515 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Ankara karayolunun 20'nci kilometresinde Yemliha beldesi yakınlarında bulunan Kızılırmak Köprüsü üzerinde takla atıp karşı yöne geçti. Araç, köprü bariyerlerine çarparak durabildi.

Kazadan sonra kaybolan araç sürücüsü için köprü ve Kızılırmak boyunca arama çalışmaları başlatıldı. Sürücünün Kızılırmak’a savrulmuş olabileceği ihtimali üzerine Adana Emniyet Müdürlüğünden gelen dalgıç polisler arama çalışmalarına başladı. Sürücü Çelebi’nin yakınları nehir kenarında çaresiz bekleyişlerini sürdürürken, iş arkadaşları da arama faaliyetinde bulunuyor.

48 yaşında olduğu belirtilen Ebubekir Çelebi’nin, Yemliha Belde Belediyesi'nde görevli olduğu öğrenildi.

Arama çalışmalarını takip eden Yemliha Belde Belediye Başkanı Ahmet Kayacı, ''Kendisi belediyemiz memurlarındandı. Bir an evvel sağ salim bulunması için dua ediyoruz’’ dedi.
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Anahtar Kelimeler:
KazaKayseriKızılırmakTicari
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deniz yıldızı 5 yıl önce

başınız sag olsun geçmiş olsun başkan o suya hiç giripte baktınmı sıddık nası kayboldu diye başkan dalgıçlar açmış yemek yememişler aç yollamışsıN

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ısımzı kahraman 4 yıl önce

neden aramalrı durdurdunuz aılesımnı perısan edıyosunuz cumhurbaskanım yardım edın aıleye

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