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Aracın İçine Sıkıştılar

Kocasinan ilçesi Erkilet mahallesinde 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Aracın İçine Sıkıştılar
Edinilen bilgilere göre Kocasinan ilçesi Erkilet mahallesinde yaşanan olayda 38 HK 689 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta duran 38 KT 178 plakalı araca çarptığı öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle 38 HK 689 plakalı aracın içinde sıkışan sürücüH.Ç. ile yanında bulunan eşi İ.Ç. olay yerindeki vatandaşların müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Olay yerindekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline gelen 112 ilk yardım ekipleri yaralıları Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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