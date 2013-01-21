Arakan Yardım Derneği Başkan Yıldız'ı Ziyaret Etti

Arakan Yardım Derneği Başkanı Muhammed Eyyüb, Başkan Bekir Yıldız'ı makamında ziyaret ederek Arakan'ı açık katliamdan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakan'ı Ahmet Davutoğlu'nun ziyaretinin kurtardığını vurguladı.

Myanmar'n genel nüfusunun 53, Arakan'ın 4 milyon, Müslümanların sayısının 1,5 milyon civarında olduğunun altını çizen Eyyüb," Müslüman sayısı düşük gösteriliyor. Kayseri bizim için çok farklıdır. Dünya bizi bilmezken Kayseri bize 4-5 yıldır kurbanlarda, ramazanlarda yardım ediyor. İnsanlar açlıktan ölürken Kayseri bizi hayatta tutmaya yardımcı oldu. Sizin vasıtanızla Kayseri'ye teşekkür etmek istiyoruz. Katliamda, bizi yalnız bırakmayın, sahip çıkın. Bundan sonra da bizimle olun.Teşekkürlerimizi sunmak ve gelecekte de bizi yalnız bırakmamanız için ricaya geldik. İnşallah yanımızda olursunuz" dedi.

Eyyüb, "Budistler toplu olarak hem de pervasızca Müslümanları katlediyordu. Ama Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve Emine Erdoğan'ın bölgeye gelmesiyle bu durum biraz düzeldi. Artık Budistler açık ve toplu katliam yapamıyor. Gizli ve tek katliam devam ediyor. Gündeme getirmeye, dünyaya bunu göstermeye çalıştık ama mümkün olmadı. Emine Hanım ve Ahmet Davutoğlu'nun bölgeye ziyaretiyle dünya gündemine geldi, dünya artık bizi biliyor. Arakan diye bir yer var. Bunun için Türkiye Hükümetine teşekkür ediyoruz. Bu ziyaretten sonra bile toplam 12 ilde katliam yaptılar. Katliam yapılan bölgelerin sadece 3'ünde Birleşmiş Milletler var, diğer 9 ile giriş, haberleşme yasak, müslümana herşey yasak" diye konuştu.

Bangladeş, Malezya, Endonezya ve Tayland'a göç etmeye çalışanları hiç bir ülkenin kabul etmek istemediğinden yakınan Eyyüb," Allah razı olsun Türk halkından. Türk halkı bu son olaydan sonra sürekli bizimle beraberdi. Sizden istediğimiz bu gündemi devam ettirmek, buna sürekliliği kazandırmak. Yalvarıyoruz bizi yalnız bırakmayın" şeklinde konuştu.

Misafirlerini ''Ehlen ve Sehlen. Hoş geldiniz, sefa geldiniz'' diyerek karşılayan Başkan Bekir Yıldız, Osmanlı'dan sonra Saraybosna'ya Filistin'e, Suriye'ye, Doğu Türkistan'a, Arakan'a bakıyoruz. Aynen sizin başınızdaki hadiseden çok daha farklı bir şey olmadığını görüyoruz. Halkı Müslüman olan coğrafyaya bir zalim musallat olmuş ve yok etme mücadelesine girmiş. Tabii bu hususta biz de mücadele eden kardeşlerimize yardımda bulunuruz. Yardımda bulunmak her birimizin vazifesidir. Türkiye de elinden geldiği kadar İHH veya daha başka yollarla desteğe gayret ediyor. Dua ederiz ki, biran önce ümmet-i Muhammed'in başındaki bu felaket ve sıkıntı dağılır. Bahsettikleriniz kolay durumlar değil, ama Allah mutlaka bir çıkış yolu göstermiştir. İnandığımız dünya sadece bu dünyadan ibaret de değil. Arkadaşlarımız mutmain olsun, gayret etsin. Biz de elimizden gelen gayreti göstermekle mükellef hissediyoruz kendimizi" dedi.

IHH Kayseri Şube Başkanı Şaban Sözduyar da "Gittiğimiz bütün ülkelerde, Arakan'daki, Bangladeş'teki kamplardaki gördüğümüz manzarayı hiçbir yerde görmedik. Yaprak yiyen insanlar var. Bu insanlar hakikaten terk edilmiş insanlar. Mesela Suriye'de şu anda bir zulüm, bir katliam var. Yani Allah'tan yanında Türkiye gibi bir ülke var. Onlara kucak açtı, Arakanlılar kıyılıyor" diye konuştu.