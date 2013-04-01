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Aranan Şahıs Ölü Bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki sulama kanalı içinde, yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi bulundu.

Aranan Şahıs Ölü Bulundu
Alınan bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi Tekağaç mevkisindeki sulama kanalı içerisinde bir erkek cesedi buldu.

Olay ile ilgili C.Savcılığına bilgi verilirken, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerinde ve ceset üzerinde yaptıkları aramada, maktul S.S.'nin üzerinde TMO çiftçi tanıtım kartının olduğu belirlendi. S.S. için yakınları tarafından kayıp ihbarı yapıldığı ve 'kayıp şahıs' olarak Jandarma tarafından arandığı kaydedildi.

S.S'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi sonucunda şahsın herhangi bir şüpheli durumunun olmadığı ve eceli ile öldüğü tespit edildi. (İHA)
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