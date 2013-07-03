Argıncıkta Modern Yapılaşma Hız Kazandı

Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan'ın şehir merkezine en yakın bölgesi olmasına rağmen 50 yıl öncesinden itibaren plansız ölçeklerle kurulan Argıncık'ta imar hareketlerini hızlandırmak amacıyla yapılan çalışmalarla modern yapılaşmanın hız kazandığını belirterek," Argıncık bizim için özel öneme sahip yerleşim birimidir. 50 yıl önce merkeze uzak olan Argıncık bugün Kayseri'nin şehir merkezindeki yerleşim birimlerinden biri konumuna gelmiştir. Argıncık'ta değişim, gelişim ve dönüşüm hız kazanıyor" dedi.

Kocasinan’ın her geçen gün artan gelişim hızına son yılda Argıncık Bölgesi'nin ayak uydurduğunu vurgulayan Başkan Bekir Yıldız," Burada imar hareketinin önündeki pek çok engeli kaldırmak için gösterdiğimiz yoğun gayret artık kaliteli meyve veriyor. Hisseli tapuların ferdiye dönüştürülmesi, imar planlarının kesinleşmesi, 18 uygulamaları, eski yapıların ıslahı gibi çalışmalar Argıncık'taki imarlı yapılaşmayı ve inşaat bereketini hızlandırdı. Kayabaşı'na çıkıp etrafına bakan herkes inşaat yoğunluğunu canlı biçimde görüyor” diye konuştu.

Ihlamur Yolu'nun da Argıncık'taki modern yapılaşma için itici güç olduğunun altını çizen Başkan Bekir Yıldız yaklaşık 22 milyon liraya mal olan Ihlamur Yolu ikinci etabının, 16 milyon liraya açılan 16. Caddenin ve 8 milyon lira harcamayla bitirilen 15. Caddenin de Argıncık Bölgesini şantiye alanına çevirdiğini vurguladı. Başkan Bekir Yıldız sözlerini şöyle noktaladı" Argıncık içinde yaklaşık 45 milyon liralık geniş ulaşım arterli yaptık. Planlama ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu yolların açılmasıyla Argıncık başta Erkilet Bulvarı olmak üzere diğer yerleşim birimlerine açıldı. Argıncık'ta yoğun bir inşaat bereketi yaşanıyor olmasına rağmen yeterli görmüyoruz, gelişim hız kesmeden devam edecek.”