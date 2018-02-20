Arıkan Partisinin Felahiye Kongresine katıldı

Kongreye İl Başkanı Mahmut Arıkan da katıldı. Afrin’deki operasyona değinen Arıkan, yıllardır değişmeyen biçimde, ABD’nin Ortadoğu’ya gözyaşı getirdiğine bir kez daha şahit olunduğunu söyledi. Kongre sonrasında yeni yönetimle birlikte ilçe esnafını ziyaret eden Arıkan, Türkiye’nin zor zamanlardan geçtiğini, esnafın karının küçüldüğünü, ancak bu sıkıntıları da faize, bankalara esir olunmadıkça ülke ve millet olarak aşacaklarının vurguladı.