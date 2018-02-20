Kongreye İl Başkanı Mahmut Arıkan da katıldı. Afrin’deki operasyona değinen Arıkan, yıllardır değişmeyen biçimde, ABD’nin Ortadoğu’ya gözyaşı getirdiğine bir kez daha şahit olunduğunu söyledi. Kongre sonrasında yeni yönetimle birlikte ilçe esnafını ziyaret eden Arıkan, Türkiye’nin zor zamanlardan geçtiğini, esnafın karının küçüldüğünü, ancak bu sıkıntıları da faize, bankalara esir olunmadıkça ülke ve millet olarak aşacaklarının vurguladı.
Arıkan Partisinin Felahiye Kongresine katıldı
Saadet Partisi Felahiye İlçesi 5.Olağan Kongresi yapıldı. Sinan Taşçı başkanlığında 22 kişi yönetim kuruluna seçildi.
20 Şubat 2018 Salı 12:41
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