Arık’tan anlamlı taziye

Kocası işsiz olan Fadime Kocakaya’nın güvencesiz bir şekilde evinin geçimini sağlamak isterken bir iş cinayetine kurban gittiğini belirten Arık, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılan Fatih Terim’in aylık bir milyon 100 bin lira işsizlik maaşı aldığı haberlerini hatırlatarak, “Fatih Terim milyonlarca lira işsizlik maaşı alırken, Fadime Kocakaya’lar ekmek parası için canından oluyor.” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatile girmesinin ardından seçim bölgesi Kayseri’de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hafta boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarını, ilçeleri ve köyleri ziyaret eden Arık, yoğun temposu içinde geçtiğimiz günlerde temizliğe gittiği evin penceresini silerken, düşerek hayatını kaybeden Fadime Kocakaya’nın Eskişehir Bağları’ndaki bodrum kattaki evini de ziyaret ederek, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Öksüz kalan 4 çocuğu ile hayata tutunmaya çalışan Fadime Kocakaya’nın eşi Abdullah Kocakaya ve yakınlarına sabır dileyen Arık, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü’nü kazanan ailenin en büyük kızı Şerife Kocakaya ile de yakından ilgilendi.

Taziye ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Türkiye’deki adaletsizliğe isyan eden Arık, iş cinayetlerinin de son bulması temennisinde bulundu. Ailenin büyük kızı Şerife’nin kardeşlerine analık yapmak için üniversite kaydını dondurmayı düşündüğünü belirten Arık, “Birilerinin çocukları milyonlara birkaç kuruş derken, bu ülkenin çocukları yoksulluk, çaresizlik içinde alın teri ile kazandığı üniversiteye dahi gidemiyor” dedi.

“Kelimelerle anlatılamayacak bir acıya tanıklık ettik. İnsan ne söyleyeceğini, ne diyeceğini bilemiyor” diyen Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü:” Evin reisi işsiz, rahmetli ise ailesinin geçimine katkı sağlamak için evlere temizliğe gidiyordu. Ve güvencesiz bir şekilde çalışırken 4 çocuğunu öksüz bıraktı. Bu manzara karşısında Türkiye’deki iş cinayetlerini, Türkiye’deki adalet anlayışını bir kez daha gözden geçirmek gerekiyor. Bir ülkenin gelişmiş ya da az gelişmiş olduğunu anlamak için insanların nasıl öldüğüne bakmak lazım. Eğer bu ülkede iş cinayetlerinde her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyorsa, o ülkenin gelişmişliğinden bahsedemezsiniz. AKP iktidarı boyunca yaklaşık 20 bin kişi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu resmi rakamlar, bir de resmiyete geçmeyenler var. Maalesef ülkemiz bu konuda sınıfta kalmış durumda. İşin daha da üzücü boyutu Fadime Kocakaya’lar güvencesiz bir şekilde ekmek parası için canlarından olurken, birileri havadan milyonlar kazanıyor. Bakın Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim milyonlarca lira tazminat ödenerek kovuldu. Sonrasında basına yansıyan haberlere göre her ay bir milyon 100 bin lira da işsizlik maaşı alacak. Bu tabloyu görüp de Türkiye’deki adalet anlayışına isyan etmemek mümkün değil. ‘Adaletin bu mu dünya?’ diye sormamak mümkün değil. Terimler milyonlarca lira işsizlik parası alırken, Fadime Kocakaya’lar ekmek parası için canından oluyor” diye konuştu.

Kurum Haberi

