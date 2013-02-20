Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Arkadaşını 5 Yerinden Bıçakladı

Kayseri’de, bir halı fabrikasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Arkadaşını 5 Yerinden Bıçakladı
Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi bölgesinde bir halı fabrikasında yaşanan olayda M.Ş. (25) ile E.T. arasında nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bıçaklı kavga çıktı. Kavga sonrasında M.Ş. 5 yerinden bıçaklandı. Olay yerine gelen ambulans yaralı M.Ş.’yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. 112 ekipleri yaralı M.Ş.’yi tedavi altına almasının ardından kan gölüne dönen ambulansı zorlukla temizledi. M.Ş.’yi bıçaklayan E.T. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.