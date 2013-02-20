Arkadaşını 5 Yerinden Bıçakladı

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi bölgesinde bir halı fabrikasında yaşanan olayda M.Ş. (25) ile E.T. arasında nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bıçaklı kavga çıktı. Kavga sonrasında M.Ş. 5 yerinden bıçaklandı. Olay yerine gelen ambulans yaralı M.Ş.’yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. 112 ekipleri yaralı M.Ş.’yi tedavi altına almasının ardından kan gölüne dönen ambulansı zorlukla temizledi. M.Ş.’yi bıçaklayan E.T. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (iha)

