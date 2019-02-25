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“Artık Çekilmez Oldun” Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kış sezonu boyunca birbirinden farklı sosyal ve sportif aktivitelerin düzenlendiği Erciyes’te geleneksel hale gelen ‘Artık çekilmez oldun’ kızak yarışmasının üçüncü elemesi gerçekleştirdi. Çekişmeli geçen müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Dereceye giren çiftlere ödüller verildi.

“Artık Çekilmez Oldun” Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Artık Çekilmez Oldun yarışması 26 çiftin katılımı ile 2.200 metredeki Tekir bölgesindeki kızak alanında gerçekleştirildi. Kayseri Erciyes A.Ş tarafından düzenlenen ve Mix Yaşam Merkezi, Setenönü Butik Otel, Byz Outlet, Lifos Dağ Evi Restoran, Lescon’nun destekleri ile gerçekleşen yarışmada çiftler 3 grup halinde yarıştı. Erkekler, eşini kızakla yokuştan çektikten sonra hiç ara vermeden, yukarıdan aşağı doğru eşiyle birlikte kızakla kayarak bitiş çizgisine ulaşmak için çaba sarf etti. Hırs ve eğlencenin bir arada olduğu etkinlikte kimi erkekler eşlerini kızakla çekmede zorlanırken, kimisi de yarışı tamamlayamadı.



Artık Çekilmez Oldun yarışması sonrasında Seyfi-Büşra Kırcamış çifti birinci, Hasan-Şerife Yılmaz çifti ikinci, Nezir-Aysu Alpaslan çifti ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren çiftlere ödüllerini Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler takdim etti.

Artık çekilmez oldun yarışmasında büyük final Mart'ta
30 Aralık Pazar, 27 Ocak 2019 Pazar ve 24 Şubat 2019 Pazar tarihlerinde üç eleme usulü ile düzenlenen kızak yarışlarının her birinde dereceye giren ilk üç çift 24 Mart 2019’da gerçekleşecek büyük finalde kıyasıya mücadele edecekler.

İHA

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