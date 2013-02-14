Artık Kefenin de Seti Var

Kefen setinde 8-9 çeşit malzeme olması gerektiğine değinen Hasşerbetci, “Eskiden kefenle birlikte gereken eşyalar ayrı ayrı alınırdı. Şimdi biz gereken her şeyi hazırlıyoruz. Hazır vaziyette erkek ve kadın kefen seti ayrı olmak kaydıyla hazırlıyoruz. Kullanıma hazır hale getiriyoruz.” dedi.

Bayan ve erkek kefenlerinde farklılıkların olduğunu belirten Hasşerbetci, “Bayan ve erkek kefenlerinde farklılıklar mevcuttur. 6 metreye 14 metre erkek kefeni, 7 metreye 14 metrede kadın kefeni olur. Kadın kefenini bir metre fazla kesmek gerekir.” ifadelerini kullandı.

Kefende zengin fakir ayrımı olmadığını söyleyen Hasşerbetçi, “Kefende zengin de fakir de aynı şeyi kullanır. Genelde herkes için aynı kalite kefen kullanılır.” şeklinde konuştu.

Hasşerbetçi kefen setinde bulunanları ise şöyle sıraladı: “Kefen setinde, kefen bezi, kafurun, esans, havlu, eldiven, pamuk, sünger, sabun gibi eşyalar bulunur.”