Asfalt Üretiminde Hedef 320 Bin Ton

Melikgazi ilçesindeki Bel-Sin Bölgesi'nde yürütülen asfaltlama çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7 Mahallesi bulunan Bel-Sin Bölgesinin alt yapı sorunu olmadığını ancak asfaltlı yolların yoğun kullanım neticesinde deforme olduğunu, özellikle kış aylarında buzlanmaya karşın tuzlanmasının yolları bozduğunu bu nedenle belli sürelerde asfaltlanmanın yenilenmesi gerektiğini bildirdi. Başkan Memduh Büyükkılıç, ''Bel-Sin Bölgesinde 7 mahalle bulunmaktadır. Bu bölgede çarşı merkezleri, alışveriş merkezleri, her türlü sosyal ve sportif kamu yatırımları mevcuttur. Alt yapı sorunu yoktur. Çünkü bu uydu kent olarak her türlü yapısı ile inşa edilmiştir. Ancak yoğun kullanım ve kış aylarında buzlanmaya karşın tuzlama çalışması yolları deforme etmektedir. Ayrıca doğalgaz, MOBESE, internet, kablo tv gibi yeni hat ve şebeke çalışmaları sebebi ile yollarda bozulma oldu. Belediye olarak diğer kurum ve kuruluşların alt yapı çalışmalarını bitirmesini bekledik. Bu yıl ise 19 Mayıs Mahallesinde çalışmaya başladık. Şu anda ekipler mahallede çalışmalarını sürdürüyor'' dedi.

Bel-Sin Bölgesi 19 Mayıs Mahallesinde asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, Bel-Sin Bölgesinde yapılan asfaltlama çalışmasının özel sektörce yapıldığını ve iki ekip halinde çalışıldığını bu semtte 2500 ton asfalt kullanılacağını sözlerine ekledi.