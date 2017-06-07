ASGD üyeleri iftarda buluştu

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD )Kayseri Şubesi her yıl geleneksel hale getirdiği iftar programını bu yıl, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Harikalar Sofrası’nda gerçekleştirdi.

Programda bir konuşma yapan ASGD Şube Başkanı Yavuz Navruz, birlik beraberlik mesajı verirken Kayserisporun ligde kalmasının mutluluk verici olduğunu vurguladı. Milli futbolcu Arda Turan’ın gündeme düşen saldırı olayına da değinen Navruz, hak aramanın hukuksal yolları olduğunu hatırlattı.

Kötü emellerine ulaşamayacaklar

Konuşmasına birlik beraberlik mesajı vererek başlayan Başkan Yavuz Navruz; “Ülkemiz zor bir sınavdan geçiyor. İçerden ve dışarıdan bizi bölmek, parçalamak isteyenler var. Bizler birliğimizin ve dirliğimizin bozulmasına izin vermediğimiz sürece hiç kimse, ülkemiz üzerindeki kötü emellerine ulaşamayacaktır. Şimdi her zamankinden daha fazla birlik, beraberlik ve dayanışmaya ihtiyacımız var.’ dedi. Navruz ayrıca Kayserispor’un son anda ligde kalmasının sevincini yaşadıklarını belirterek “Şehir ve medya olarak büyük sınav verdik ve Kayserispor son anda ligde kaldı. İnşallah sarı kırmızılı temsilcimiz başarılarını arttırarak devam ettirir.’’ dedi.