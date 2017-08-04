Aşık Seyrani festivalle anılıyor

Develi Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Dedeoğlu, 19. yüzyılın önemli halk şairlerinden biri olan Aşık Seyrani'nin halk edebiyatımızın en değerli örneklerinden biri olduğunu ve sanatıyla diğer halk ozanlarını da etkilemekte başarılı olduğunu belirtti.

Aşık Seyrani'nin unutulmaması ve halk ozanlığı geleneğinin gelecek nesillere aktarılması açısından bu gibi festivallerin çok önemli olduğunu ifade eden Dedeoğlu, ''Seyrani sırf edebiyat ile ilgili değil, kişiliği bakımından da sonraki nesillere örnek olmuştur. Şölenler, bayramlar, şenlikler, festivaller insanların belirli amaçlar doğrultusunda bir araya gelmesini sağlayan ve Türklerin varlığından beridir sürdürdüğü önemli sosyo kültürel ögedir.'' ifadesini kullandı.

Kaymakam Duru da, geçtiğimiz yıl festivali gerçekleştiremediklerini belirterek, ''Sebebini herkesin bildiği malum, Alçak ve eli kanlı terör örgütü Fetullahçı silahlı terör örgütünün yapmış olduğu, ülkemize kast etmiş olduğu, milletimize kast etmiş olduğu o darbe girişimi sebebi ile geçen sene yapamamıştık. Ancak bu sene Belediyemizin ve İlçemizin katkıları ile çok güzel bir program hazırlandı.'' diye konuştu.

Belediye Başkanı Cabbar ise 35 yıldır özveri ve coşku ile devam etmekte olan Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'nde çok farklı ülkelerden gelen misafirlere ev sahipliği yaptığını kaydetti.

İlçenin farklı kültürlerle tanışma ortamı oluşturarak, Seyrani'nin gönül zenginliğine ulaşmak istediklerini vurgulayan Cabbar, Türk milletinin özünden çıkardığı Aşık Seyrani gibi değerlere sahip çıktıklarını sözlerine ekledi.

Etkinlik, Bulgaristan'dan gelen Rubnica Rodopcanka Folklor ekibinin gösterileri ardından Halk ozanlarının müzik dinletisi ile devam etti.

Çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerle devam edecek festival, 5 Ağustos cumartesi günü sona erecek.

AA

