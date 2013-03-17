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Asımın Nesli Derneği Açıldı

Asım’ın Nesli Kültürel, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin açılışı ve tanıtımı bugün Melikgazi Tiyatro Salonunda yapıldı.

Asımın Nesli Derneği Açıldı
Kayseri merkezli olarak kurulan, 1 Mart'ta resmi olarak hizmete başlayan Asım’ın Nesli Derneği’nin açılış ve tanıtım programı bugün yapıldı.
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Gülbahar, “Hedefimiz çok büyük. Hepimiz özverili bir şekilde efor harcayarak hizmetlerimizi yerine getireceğiz. Amacımız fakir fukaraya nakdi yardım, dernek bünyesinde çeşitli alanlarda eğitim ve öğrencilere burs imkânı sağlamak” diye konuştu.
Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programı, semazen gösterisiyle devam etti.
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