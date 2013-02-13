Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Aşırı Sürat Hastanede Son Buldu

Kayseri’de aşırı sürat nedeniyle meydana geldiği ileri sürülen ve otomobilin takla attığı kazada araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Aşırı Sürat Hastanede Son Buldu
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki A.A.’nın kullandığı 51 AH 561 plakalı otomobilin aşırı sürat nedeniyle refüjdeki ağaçlara çarparak takla attığı öğrenildi.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü A.A.’nın yaralandığı ve ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti. (İHA)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.