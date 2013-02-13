Aşırı Sürat Hastanede Son Buldu

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki A.A.’nın kullandığı 51 AH 561 plakalı otomobilin aşırı sürat nedeniyle refüjdeki ağaçlara çarparak takla attığı öğrenildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü A.A.’nın yaralandığı ve ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti. (İHA)

