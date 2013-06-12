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Askeri Lojmanlar Yıkıldıktan Sonra O Bölge Böyle Olacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kentsel Dönüşüm Çalışmaları kapsamında yıkılması planlanan Askeri Lojmanlar için ihale düzenlendi.

Askeri Lojmanlar Yıkıldıktan Sonra O Bölge Böyle Olacak
Estetik dokunuşlar yaparak kente farklı bir görünüm kazandırmak amacıyla bir taraftan Kültür Yolu Projesi kapsamında cephe yenileme çalışmaları yapılırken bir taraftan da Büyükşehir Belediyesi ile Askeriye arasında yapılan protokol gereğince Sivas Caddesi üzerinde (Büyükşehir Belediyesi yanı) bulunan askeri lojmanların ve iki villanın yıkımı için ilk adım atıldı. Çanakkale Lojmanları, Tugay Komutanı Konutu ve misafirhanenin yıkılarak kendisine ait olacak her türlü hurdanın seçilip alınması ve hafriyatının ilçe belediyelerince belirlenen yere en geç 30 gün içerisinde kaldırılması işi için ihale düzenlendi.
Belediye Encümen Salonu'nda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye; Kerim Dağ, Yeni Alkan İnşaat, Beydam İnşaat, Dedeli Yapı, Acar Yıkım İnşaat, Ömer Dağlı ve İsmail Çetin katıldı.
Yaklaşık maliyeti, 10 bin TL olan ihaleyi 52 bin TL'lik en yüksek teklifle Yeni Alkan İnşaat kazandı.
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