Askeri Lojmanların Yerine Yapılacak Park İhalesi Bitti

İhale Salonu'nda 4 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihaleye; Emitek İnşaat 1 milyon 543 bin 300 TL, Yeniden Yapı AŞ 1 milyon 638 bin TL, Nuh Kahraman 1 milyon 728 bin 866 TL, Alp İnşaat ise 2 milyon 35 bin 268 TL teklif verdi.

Yaklaşık maliyeti 1 milyon 836 bin 824 TL olan ihaleyi kazanan firma, ihale komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından belirlenecek.

KAYSERİ MAHALLESİ'NE DOĞRU ADIM ADIM

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bir başka ihalede ise Kayseri Mahallesi projesi kapsamında Tavukçu Mahallesi otel ve kafeterya binalarının kaba inşaatlarının yapımı için teklifler alındı.

8 firmanın katıldığı ihalede teklifler şu şekilde oldu: Sungur İnşaat 1 milyon 44 bin 250 TL, Safir Mühendislik - Karaağaç Mühendislik iş ortaklığı 1 milyon 206 bin 552 TL, Başaran İnşaat 1 milyon 218 bin 451 TL, Emitek İnşaat 1 milyon 233 bin 300 TL, Antaş İnşaat 1 milyon 260 bin 72 TL, GK Mimarlık 1 milyon 283 bin 191 TL, Nuh Kahraman 1 milyon 293 bin 499 TL, Kılıç İnşaat 1 milyon 363 bin 265 TL.

Yaklaşık maliyeti 1 milyon 504 bin 952 TL olan iahleyi kazanan firma, yine ihale komisyonunun değerlendirmesinin ardından belli olacak.