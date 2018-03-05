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ASKF Başkanı Soykarcı'nın acı günü

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Musa Soykarcı'nın babası Hacı Mehmet Soykarcı hayatını kaybetti.

ASKF Başkanı Soykarcı'nın acı günü
85 yaşında hayata gözlerini yuman baba Soykarcı'nın cenaze namazı öğle namazını müteakip Hunat Cami'nde kılındı. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından Hacı Mehmet Soykarcı, Asri Mezarlık'ta defnedildi. Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı burada taziyeleri kabul etti.
Cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Soykarcı'nın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
İHA
 
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