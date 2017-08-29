ASKON Şube Başkanı Ali Özcan'dan 30 Ağustos Mesajı

ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan mesajında "Aziz Milletimizin en önemli değerlerinden olan özgürlüğünü muhafaza uğruna verdiği cansiperhane mücadele sonrasında kazanılan büyük zaferin 91. yıldönümünü idrak etmenin mutluluğunu ve onurunu hep birlikte yaşamaktayız" ifadesinde bulundu.

Özcan, Kurtuluş Savaşı sırasında birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi başaran Türk milletinin, tarih sahnesinden silinmek isterken Mehmetçiğin cesareti ve fedakarlığı sayesinde Büyük Zafer'e ulaştığını, bugün de aynı yüksek ruh ve şuurun terörle mücadeleye karşı kullanıldığını belirterek şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye'nin varlığına, birliğine ve dirliğine kasteden iç ve dış hiçbir güç bağımsızlığımızın üzerine gölge düşüremeyecektir. Bin yıldır bu topraklarda hakimiyet ve bağımsızlığını sürdüren Müslüman Türk Milletine yapılan saldırıların sonu gelmeyecek haçlı zihniyeti ve onların yerli işbirlikçileri ihanetlerinden vazgeçmeyecektir. Ancak şu da bilinmelidir ki birliğimizi, dirliğimizi, bütünlüğümüzü kaybetmediğimiz sürece, şehit kanlarıyla sulanan ve bize vatan olan bu toprakları canımızdan aziz bilip saldırı ne zaman ve nereden gelirse gelsin püskürtecek güç ve cesarete sahibiz.

30 Ağustos 1922’de yazılan destan gibi 15 Temmuz 2016 tarihinde yeniden yazılan bu destan aziz milletimizin gücünü ve kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Canlarını bu vatan için dün olduğu gibi bugün de vermekten kaçınmayan aziz milletimize ve onun kahraman evlatlarına saygılar sunuyorum."