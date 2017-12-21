Aspilsan uçak ve helikopter aküsü üretecek

Kentte bir otelde düzenlenen 2 günlük çalıştayın açılış konuşmasını yapan Aspilsan Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bölük, dünyada ve Türkiye’de enerji alanında hızlı gelişmelerin meydana geldiğini; yenilenebilir enerji sistemlerinin yaygınlaşmasıyla enerji depolama sistemlerine olan ihtiyacın arttığını ifade etti. Söz konusu gelişmelere paralel olarak devletin yenilenebilir enerji sistemlerine dair teşviklerinin de arttığını belirten Bölük, gerek günlük yaşamda gerekse savunma sanayiinde taşınabilir enerji sistemlerine olan ihtiyacın arttığını dile getirdi. Bölük, dışa bağımlılığın aza indirilmesi için taşınabilir enerji sistemleriyle alakalı üretimin hayata geçirilmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti.



ODTÜ Teknopark’ta da Tasarım, İnovasyon ve Ürün Geliştirme Merkezi açılacak

Aspilsan Enerji olarak, bu alandaki yatırımlarını hızlandırdıklarını vurgulayan Bölük, “Ocak ayında, Kayseri’deki 3’üncü konumdaki ar-ge merkezimizi kurduk ve çok kısa sürede, çok kritik ve önemli projelere imza attık. Savunma sanayii için özgün bataryalar ürettik. Halen, çok yetenekli 18 mühendisimizle yoğun olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni yılın ilk aylarında da Ankara ODTÜ Teknopark’ta da Tasarım, İnovasyon ve Ürün Geliştirme Merkezimizi açıyoruz. Malumunuz, ülkemizin tek uçak ve helikopter üreticisi Aspilsan’dır. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki hava araçlarında Aspilsan’da ürettiklerimiz kullanılmaktadır. Şimdi de, bu konuda bir adım daha ileri giderek, sivil havacılıkta kullanılan uçakların akülerini üretmek için, 2016 yılında başlattığımız EASA sertifikasyon sürecinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok kısa bir sürede uçak ve helikopter aküsü üreteceğiz. Gerek ar-ge merkezimiz gerekse de diğer çalışmalarımızda bütün üniversitelerimizle, sektörümüzün diğer temsilcileriyle her an işbirliğine hazırız” ifadelerini kullandı.



Bölük’ün konuşmasının ardından sunumlara geçildi. Çalıştayda yapılacak olan sunumlar şu şekilde:

Yeni Pil Teknolojileri, Ahmet Altınay (Aspilsan AŞ); Sodyum İyon Pillerde Son Gelişmeler, Prof. Dr. Şaban Patat (ERÜ); Lityum Sülfür Bataryalar, Doç. Dr. Rezan Demir Çakan (Gebze Teknik Üniversitesi); Rezerv Pil Teknolojisi , Prof. Dr. Hassan Göçmez (Piltek Ltd. Şti.); Gelecek Nesil İnce Film Esaslı Lityum İyon Pil Teknolojileri, Prof. Dr. Özgül Keleş (İTÜ); Bataryalarda Isıl Yönetim, Prof. Dr. Halime Ömür Aksoy ( Çukurova Üniversitesi); Savunma Sanayi Uygulamalarında Gümüş Oksit Çinko Bataryalar, Taner Çarkıt (Aspilsan Enerji); Şebeke Enerjisinin Depolanmasında Düşük Maliyetli Çözümler, Prof. Dr. Tayfur Öztürk (ODTÜ); Enerji Depolama Teknikleri ve Sakarya Üniversitesi Elektrokimyasal Enerji Depolama Çalışmaları, Prof. Dr. Hatem Akbulut (Sakarya Üniversitesi); Batarya Tasarım Parametreleri, Mehmet Erciyes (Aspilsan Enerji); Batarya Yönetim Sistemleri, Doç. Dr. Abdülkabir Balıkçı (TÜBİTAK-MAM); Elektriklendirilmiş Araçlar İçin Pil Teknolojiler, Doç. Dr. Muhsin mazman (Mutlu Akü); Güneş Hücresi, Prof. Dr. Raşit Turan (ODTÜ-GÜNAM); Süperkapasitörler, Doç. Dr. Emrah Günalan (ODTÜ); PEM Tipi Yakıt Pilleri, Doç. Dr. Seden Beyhan (İTÜ); Havacılıkta Kullanılan Akülerde Sertifikasyon Süreci, Şule Hüsrevoğlu (Aspilsan Enerji); Hava Aracı Tasarımında Batarya İsterleri, Levent Yıldırım (TAI); Havacılıkta Kullanılan Bataryalar, Serkan Kobak (THY Teknik); Ni-Cd Akülerin Havacılıkta Kullanımı, Prof. Dr. Gülfeza Kardaş (Çukurova Üniversitesi); Litum İyon Bataryaların Havacılıkta Kullanımı, Doç. Dr. Davut Uzun (TÜBİTAK-MAM); Savunma ve Ulaşım Sistemleri İçin Bataryalar, Can Altungüneş/Murat Başaran (ASELSAN).