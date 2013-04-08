Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Asrı Saadet Konferansı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde Dedeman İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen ‘Asrı Saadet ve Günümüz Gençliği’ konferansına katılan İl Müftü Yardımcısı Aytekin Yılmaz, “Gençler, toprağın içindeki maden gibidir” dedi.

Asrı Saadet Konferansı
Pınarbaşı ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Pınarbaşı Dedeman Anadolu İmamhatip Lisesi ortaklığında ‘Asrı Saadet ve Günümüz Gençliği’ isimli konferans düzenlendi.
Konferansa Kayseri İl Müftü Yardımcısı Aytekin Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Konferansa İlçe Müftüsü Mustafa Açıkalın, Pınarbaşı Dedeman Anadolu İmam Hatip lisesi müdürü Mustafa Bozseki, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
‘’Asrı Saadet ve Günümüz Gençliği’’ konulu konferansta konuşma yapan İl Müftü yardımcısı Yılmaz “’Siz öğrenciler geleceğimizin teminatısınız. Sizler bu okulda okumakla çok şanslısınız. Gelecekte önemli misyonlar yükleneceksiniz. Sizler geleceğin ilim adamları ve din adamları olarak toplumumuza faydalı olacaksınız. Toprağın içindeki maden gibi bu okullarda işlenerek milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacaksınız’’ dedi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.