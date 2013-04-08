Asrı Saadet Konferansı

Pınarbaşı ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Pınarbaşı Dedeman Anadolu İmamhatip Lisesi ortaklığında ‘Asrı Saadet ve Günümüz Gençliği’ isimli konferans düzenlendi.

Konferansa Kayseri İl Müftü Yardımcısı Aytekin Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Konferansa İlçe Müftüsü Mustafa Açıkalın, Pınarbaşı Dedeman Anadolu İmam Hatip lisesi müdürü Mustafa Bozseki, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

‘’Asrı Saadet ve Günümüz Gençliği’’ konulu konferansta konuşma yapan İl Müftü yardımcısı Yılmaz “’Siz öğrenciler geleceğimizin teminatısınız. Sizler bu okulda okumakla çok şanslısınız. Gelecekte önemli misyonlar yükleneceksiniz. Sizler geleceğin ilim adamları ve din adamları olarak toplumumuza faydalı olacaksınız. Toprağın içindeki maden gibi bu okullarda işlenerek milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacaksınız’’ dedi.