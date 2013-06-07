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Atık Pil Getiren Ödülü Götürdü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘atık pil toplama kampanyası’nda atık pil getiren, ödülü götürdü.

Atık Pil Getiren Ödülü Götürdü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda düzenlenen toplantıya Kayseri Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Fethi Şahinoğlu, şube müdürleri, öğrenciler ve ödül alacak vatandaşlar katıldı. ‘Atık pil toplama kampanyası’nda dereceye giren okullara, muhtarlara ve imamlara ödülleri verildi.
Ödül törenine bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, “İnsanoğlu çevreye ne kadar müdahale ederse, ne kadar çok tabi hayatı kirletirse başına o kadar da çok felaket geliyor. Bir taraftan Sanayi Devrimi ile birlikte büyüyen şehirler onların ortaya koymuş oldukları, dışarıya attıkları atıklar felaket boyutuna gelmesi zaten dünyada çözülmesi gereken bir sorun olarak önümüzde duruyor” diye konuştu.
Özhaseki konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bir taraftan teknolojik gelişmeler arttıkça, insanoğlu nimetlerden daha fazla istifade ettikçe çıkarmış olduğu yan etkiler ve dışarıdaki olumsuzluklar da artıyor. Bize düşen de bu olumsuzlukları ve atıkları giderebilmektir” açıklamasında bulundu.
Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.
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