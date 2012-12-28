Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Atık Pil toplamak Çok Önemli

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Atık Pil toplamak Çok Önemli
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için atıkların ıslah edilmesinin şart olduğunun altını çizerek, “Nesillerimizin geleceği için çevreye zarar veren ya da ekonomiye yeniden kazandırılabilecek atık maddelerin toplanmasıyla ilgili çalışmalara önem veriyoruz. Çevreyi zehirleyen atık pillerin toplanması konusunda gayret gösterenleri de ödüllendiriyoruz” diye konuştu.
Bir kalem pilin içindeki ağır metaller nedeniyle çevrenin genetiğini bozup kıvamını değiştirdiğini ve tonlarca su rezervini zehirlediğini vurgulayan Yıldız, “İnsana verdiği zararın boyutu da çoğu zaman ölçülemiyor. Bunun için atık pil kutuları yaptık ve çevreye dağıttık. Normal çöplere pilleri karıştırdığınızda seçilmesi, arındırılması pek mümkün olmuyor” şeklinde konuştu.
Yıldız, “Piller toprağa düşmesin, elimizle ürettiğimiz zehirle hayatımız kararmasın diye atık pil toplayanları her yıl ödüllendiriyoruz. Atık Pil Toplama Kampanyasını Sahabiye Mahalle Muhtarı Alim Gerçel ile ortaklaşa yapıyoruz. 28 Aralık 2012 Cuma günü saat 14’te Kocasinan Belediyesi Sergi Salonu’nda bu yılın Ödül Töreni yapacağız” ifadelerinde bulundu.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.