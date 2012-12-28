Atık Pil toplamak Çok Önemli

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için atıkların ıslah edilmesinin şart olduğunun altını çizerek, “Nesillerimizin geleceği için çevreye zarar veren ya da ekonomiye yeniden kazandırılabilecek atık maddelerin toplanmasıyla ilgili çalışmalara önem veriyoruz. Çevreyi zehirleyen atık pillerin toplanması konusunda gayret gösterenleri de ödüllendiriyoruz” diye konuştu.

Bir kalem pilin içindeki ağır metaller nedeniyle çevrenin genetiğini bozup kıvamını değiştirdiğini ve tonlarca su rezervini zehirlediğini vurgulayan Yıldız, “İnsana verdiği zararın boyutu da çoğu zaman ölçülemiyor. Bunun için atık pil kutuları yaptık ve çevreye dağıttık. Normal çöplere pilleri karıştırdığınızda seçilmesi, arındırılması pek mümkün olmuyor” şeklinde konuştu.

Yıldız, “Piller toprağa düşmesin, elimizle ürettiğimiz zehirle hayatımız kararmasın diye atık pil toplayanları her yıl ödüllendiriyoruz. Atık Pil Toplama Kampanyasını Sahabiye Mahalle Muhtarı Alim Gerçel ile ortaklaşa yapıyoruz. 28 Aralık 2012 Cuma günü saat 14’te Kocasinan Belediyesi Sergi Salonu’nda bu yılın Ödül Töreni yapacağız” ifadelerinde bulundu.